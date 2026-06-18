Εποχή επέλασης ... Ζωδίων και Προγραμμάτων

Είναι αλήθεια ότι η περίοδος είναι περίεργη .

Οι εκλογές φαίνεται ότι απασχολούν τα κόμματα , με αρκετά μέλη τις κοινωνίας , να είναι βέβαια, ότι δεν πρόκειται για κάτι σημαντικό (το ποσοστό αποχής , κάθε φορά είναι αποκαλυπτικό). Σε πολλούς άνδρες (στην τηλοψία είναι συχνό), υπάρχει η τάση για τοποθέτηση κομποσκινιού στον αριστερό καρπό για γούρι, και σε αρκετές γυναίκες , αναπτύσσεται η ανάγκη διόγκωσης των ζυγωματικών, που οδηγούν σε ένα πρησμένο και άκαμπτο πρόσωπο , που καθιστά δύσκολη υπόθεση , να νιώσεις πως αισθάνεται κάθε στιγμή. Αυτά όμως δεν είναι σημαντικά. Στο πολιτικό πεδίο υπάρχει έντονη κίνηση , νέα κόμματα , συχνές δημοσκοπήσεις και ήπιες αντιπαραθέσεις .

Τα ζώδια πάντως οδηγούν όσους τα πιστεύουν, σε σκέψεις και ενέργειες .Δεν τα πιστεύω ,και όταν με ρωτούσαν, πάντα απαντούσα ιατρικά. Το ζώδιό μου είναι ..σκωληκοειδίτης και ο ωροσκόπος μου…γαστρίτις!!!(άποψη κουμπάρου μου ,που μου άρεσε). Όμως ,παρακολουθώντας αστρολόγους ,σε εκπομπές της τηλοψίας, εντυπωσιάστηκα , από την προσοχή και τον σεβασμό της τηλεπερσόνας , που την κοιτούσε στα μάτια με αγωνία ,για να μάθει το μέλλον της και την προοπτική ζωής όλων των ανθρώπων!! .

Μερικές προβλέψεις με εντυπωσίασαν : Έχετε την Αφροδίτη ( την θεά ή τον πλανήτη ,δεν ξέρω), μαζί σας, θα πάτε διακοπές , θα ερωτευθείτε , η νέα σελήνη θα φτιάξει τα οικονομικά σας , ο Δίας θα σου βρεί καλύτερη δουλειά, και ο Ερμής θα φροντίσει το μέλλον σας! Σκέφτηκα , πως όλα τούτα λέγονται μια δύσκολη εποχή για τη πλειοψηφία του κόσμου , με ακρίβεια, στερήσεις , πολεμικό κλίμα και υποταγή στις επιταγές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ,χωρίς προβληματισμό για τα επακόλουθα. Την ίδια περίοδο , τα μέσα στην συντριπτική τους πλειοψηφία ,για να μη πώ όλα, κάνουν σημαντική δουλειά για ύπνωση και αποπροσανατολισμό του λαού , με μεγάλη επιτυχία. Φωνάζουν , για άγριες κόντρες ανάμεσα σε κόμματα , αντιπαραθέσεις δίχως όρια , και τοξικότητα .Οι δημοσκοπήσεις , είναι στο κόλπο , και όποιος πληρώνει (κοστίζουν κάπως), έχει το αποτέλεσμα που θέλει .

΄Ετσι, κόμμα που ήταν στο 15% ,σε λίγες μέρες πιάνει 5% . Άποψή μου είναι ότι 1-2 συγκροτήματα των μέσων στηρίζουν την κυβέρνηση, και άλλα 3-4 , νέα κόμματα , με αιχμή τη στήριξη του , "αδίστακτου " (κατά Τζίμη Πανούση),που ετοιμάζουν για εναλλαγή , και της γραφικής συναδέλφου παιδιάτρου , που είναι μία ακροδεξιά μάζωξη , και δεν μου έρχεται να αναλύσω περαιτέρω. Σε δελτίο της Τρίτης ,16 Ιούνη , βλέποντας τις ειδήσεις, εξεπλάγην , με τη μέθοδο προβολής κόμματος. Εμφάνισε τον "αδίστακτο", στη πόλη της Νίκαιας , να αγορεύει με μικρό ακροατήριο , και ήταν η κύρια είδηση του δελτίου .

Ο νέος σωτήρας , με το πονηρό παρελθόν , σε μια εκδήλωση ασυγκράτητης πόρωσης , παρουσίασε χαρούμενο συνταξιούχο , τον ανέβασε στην εξέδρα , και άκουσε ότι τα βγάζει δύσκολα , αλλά ελπίζει σε αυτόν!! Ο συνταξιούχος ή έχει διαταραχές μνήμης , ή λειψή συνείδηση σκέφτηκα. Πως μπορεί να ξεχνά κάποιος , ότι ο "αδίστακτος", και ο υπουργός του Κατρούγκαλος , κτύπησαν ανελέητα τις συντάξεις των Ελλήνων , και το νόμο τους , τον εφαρμόζει και τονδιατηρεί σε ισχύ η ΝΔ!! Εκείνο όμως που με εντυπωσίασε , είναι ότι στο ίδιο δελτίο , έδειξαν τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ , σε ομιλία του , αφιερωμένη στον Φιντέλ Κάστρο , και πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση , από αυτή του "αδίστακτου", για….2,5 δευτερόλεπτα!!!( δεν τελείωσε ολόκληρη μία πρότασή του!!!).

Το ΚΚΕ φαίνεται, ότι έχει πρόγραμμα , που απαγορεύεται να γνωστοποιηθεί! Αλλιώς δεν εξηγείται. Αντί αυτού , αφελείς συμπολίτες ισχυρίζονται ότι, δεν θέλει να κυβερνήσει , και δεν συνεργάζεται με άλλα κόμματα . Αυτά λέγονται , με ταυτόχρονη απουσία παρουσίασης των λόγων , για τους οποίους το ΚΚΕ ,δεν συζητά συνεργασία , με τα κόμματα αυτά. Η πίστη του "αδίστακτου" στον δημοκρατικό καπιταλισμό, δείχνει που το πάει ο μούργος. Άκουσα στέλεχος του κόμματος ( Κουφονικολάκου, άκου όνομα),να δηλώνει , ότι ανεξάρτητα από ιδεολογικό προσδιορισμό ,δεχόμαστε όποιον οπαδό της ΝΔ ,ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, επιθυμεί συστράτευση.

Αν κάνουμε επαφή με τα προγράμματα των κομμάτων, θα διαπιστώσουμε , ότι ΟΛΑ συμφωνούν με τις ντιρεκτίβες της ΕΕ , τις πολεμικές εμπλοκές με διαταγές του ΝΑΤΟ ,με την ερωτική σχέση με το κράτος δολοφόνο και τον εγκληματία Νετανιάχου. ΟΛΑ στηρίζουν την συμμαχία με το Ισραήλ ,που θα πολεμήσει , για χάρη μας τους (συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ ), Τούρκους .

Εδώ δραστηριοποιούνται δεκάδες απόστρατοι καραβανάδες , που γνωρίζοντας τον πόλεμο σε σχέδια επί χάρτου , κραυγάζουν βλακωδώς ,συχνά στην τηλοψία , με ύφος Μακάρθουρ , δοκιμάζοντας τα νεύρα μας . Να με συγχωρήσουν οι τίμιοι και δημοκρατικοί ένστολοι ,για την αποστροφή μου αυτή , αλλά κυριολεκτικά μας έχουν πρήξει με τις φιλοπόλεμες βλακείες τους. Αναφορικά με τα προγράμματα των κομμάτων, ένα 600 σελίδων έχει ο γραφικός ακροδεξιός , που πουλούσε γράμματα του Χριστού και έχει ειδικότητα στις κηραλοιφές . Όταν γίνω πρωθυπουργός , δηλώνει κατά καιρούς …θα σας σώσω! . Δεν πάει καλά το άτομο, σκέφτομαι. Όταν κάποιος πολιτικός του συστήματος , προτείνει ,μικρά μείωση ΦΠΑ , δωρεάν μεταφορές κάποιες ώρες για κάποιους , αγώνες για διαφάνεια και δικαιοσύνη ,αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών (!!!!), δηλαδή στολισμένα ελάσσονα φούμαρα , αντιμετωπίζεται από τους "στημένους " των μέσων , ως εξής: που θα βρείτε τα χρήματα ; Από που θα τα αφαιρέσετε ;

Στις 16/6 ο Μητσοτάκης , ερωτηθείς από "στημένη" , ρώτησε και αυτός : Από πού θα πάρουν χρήματα για να δώσουν κάτι; Δέν υπάρχει τζάμπα πρόσθεσε .Πονηρός και ας μη πρόκειται για βλάχο , γνωρίζει ότι για ΟΛΟΥΣ , η δημοσιονομική ισορροπία (έτσι λέγεται η θηλιά της ΕΕ , που μειώνει μισθούς και συντάξεις) , είναι σεβαστή !!! Από ΟΛΟΥΣ αυτούς και τα κόμματά τους, αφελή Έλληνα. Τα προγράμματά τους στα κύρια θέματα που σε εξαθλιώνουν , είναι ίδια. Οι διαφορές εντοπίζονται σε λεξούλες και φράσεις όπως , έχουμε σχέδιο και σχεδιασμό για να αναπνεύσει ο κόσμος (ήρεμα παιδιά!!), θέλουμε βελτίωση της καθημερινότητας (καλό ακούγεται), και άλλα επουσιώδη. Στο μεταξύ το 68% των νοικοκυριών , έχει οικονομικό πρόβλημα , η αγοραστική δύναμη μισθών και συντάξεων, είναι η έσχατη στην Ευρώπη, και η χρόνια ανεργία των ανέργων στη χώρα ,φτάνει στο 50%( έρευνα του ΙΟΒΕ).

Σήμερα , όπως εντοπίζει η αγαπητή Σεμίνα, βασιλεύει μηχανισμός οικονομικής ασφυξίας. Η εξουσία αποκλείει, καταστέλλει , απωθεί , λογοκρίνει , βασίζεται σε αφαιρέσεις , συγκαλύπτει και αποκρύπτει (Μισέλ Φουκώ). Μη υπολογίζεις όσα βλέπεις και ακούς στο έντυπο και τηλεοπτικό τοπίο. Βασίσου στις εμπειρίες σου ,στις δυσκολίες και τα αδιέξοδα, που σου τυχαίνουν. ΟΛΟΙ φροντίζουν για τα κέρδη των οικονομικά ισχυρών , με περίσσιο πάθος. Στο νομοσχέδιο για τις ευάλωτες οικογένειες ,….ψήφισαν αύξηση 100% των μισθών των αρχιερέων!!! .

Διαφώνησε ο "αδίστακτος" και οι λοιποί συγγενείς; ΟΧΙ!!! Κλείνοντας, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε κοντά σε όποιο κόμμα πιστεύει στο δίκιο των πολλών ,και αγωνίζεται για αυτό . Οι εκλογές είναι η δική τους αρένα, και θα κάνουν τα πάντα για να σε κοιμήσουν.

Η επιλογή σου θα δείξει, αν κατάλαβες το ρόλο τους ,και το πιο ποσοστό του λαού νιώθει το ίδιο.

Συμπερασματικά, μην εμπιστεύεσαι μέντιουμ και χαρτορίχτες. Βασίσου στις εμπειρίες σου, στο χαμηλό μισθό και τη σύνταξή σου, στη 13ωρη απασχόληση που ψήφισαν ,στην υποβάθμιση υγείας και παιδείας ( βιάζονται για ιδιωτικά ΑΕΙ ), και στην οικονομική σου δυσχέρεια , όταν οι λίγοι δικοί τους …κάνουν πάρτυ. Φρεσκάρισε τη μνήμη σου και θυμήσου, τι έκαναν όλοι αυτοί τα τελευταία χρόνια για σένα. Μην πιστεύεις τηλοψία και τύπο!!. Σε περιπαίζουν. Υπάρχει αντιπολίτευση, και είναι το ΚΚΕ. Μη περιμένεις ,να μάθεις ανατρεπτικές ιδέες της ζοφερής πραγματικότητας ….σε τηλεοπτική μετάδοση!!! Αυτό απαγορεύεται!!

Πάτρα 18 Ιούνη 2026-06-17

Ανδρέας Μάζης ,Γιατρός Χειρουργός , μέλος της επιτροπής Πολιτισμού του δήμου της Πάτρας , και της Λαικής Συσπείρωσης.