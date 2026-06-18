ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Έκτακτη χρηματοδότηση για τους Δήμους και αποστολή τεχνογνωσίας στην Κίνα στις αποφάσεις του Δ.Σ.

Σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων, τη χρηματοδότησή τους και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της αυτοδιοίκησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας , η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Ιουνίου 2026.

Μεταξύ των βασικών αποφάσεων που ελήφθησαν, ξεχωρίζει το αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων μέσω μιας επιπλέον δόσης Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), καθώς, σύμφωνα με την ΠΕΔ, η οικονομική κατάσταση πολλών δήμων της περιοχής έχει φτάσει σε οριακό σημείο λόγω των αυξημένων λειτουργικών αναγκών.

Παράλληλα, το Δ.Σ. επανέφερε το αίτημα για υλοποίηση των κυβερνητικών εξαγγελιών σχετικά με τη δημιουργία και χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος δημοτικής οδοποιίας, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για τη συντήρηση και βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση αποστολής στην Κίνα τον προσεχή Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τη μεταφορά καλών πρακτικών και αναπτυξιακών εμπειριών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. Το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει νομοθετική ρύθμιση ή ερμηνευτική εγκύκλιο, ώστε τα αγροτικά μηχανήματα ιδιοκτησίας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού να μπορούν να αξιοποιούνται χωρίς περιορισμούς σε δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, καθώς και σε εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και αγροτικής οδοποιίας. Το αίτημα υποβλήθηκε έπειτα από σχετική πρωτοβουλία του Δήμου Αμφιλοχίας.

Στο οικονομικό σκέλος, εγκρίθηκαν η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας για το 2026, καθώς και ο ισολογισμός του οικονομικού έτους 2025.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ενώ προχώρησε και στον επανακαθορισμό των εκπροσώπων της τόσο στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 όσο και στις γενικές συνελεύσεις της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ.

Τέλος, το Δ.Σ. έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη στέγαση του Διαβαθμικού Συνδέσμου Ύδρευσης Νομού Ηλείας στα αποκεντρωμένα γραφεία της ΠΕΔ στον Πύργο, με συγκεκριμένους όρους και χρονικό ορίζοντα παραχώρησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν αναδεικνύουν τις προτεραιότητες της αυτοδιοίκησης στη Δυτική Ελλάδα, με έμφαση στη χρηματοδότηση των δήμων, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της περιοχής.