Ακαδημία των Σπορ: Επιστροφή στην Α2 με αριθμούς πρωταθλητισμού και βλέμμα στο μέλλον

Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας πανηγυρίζει την επιστροφή της στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών του χάντμπολ, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά στη Β’ Εθνική.

Η πατρινή ομάδα κατέκτησε επάξια την άνοδο και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί ξανά στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού χάντμπολ. Πρόκειται για τη 14η συμμετοχή της στην Α2, σε μια διαδρομή 33 ετών συνεχούς παρουσίας στα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος.

Μάλιστα, η φετινή επιστροφή στην Α2 αποτελεί τη δεύτερη φορά στην ιστορία της ομάδας που καταφέρνει να επανέλθει άμεσα μετά από υποβιβασμό, κάτι που είχε συμβεί και την αγωνιστική περίοδο 2017-18.

Πορεία πρωταθλητισμού

Η Ακαδημία των Σπορ ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με απολογισμό 13 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η κορυφαία επιθετική ομάδα του πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας συνολικά 588 γκολ, με μέσο όρο 32,84 τέρματα ανά αγώνα. Στο αμυντικό κομμάτι δέχθηκε κατά μέσο όρο 24,38 γκολ ανά παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος

Μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής πορείας ήταν ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 126 γκολ σε 17 συμμετοχές, έχοντας εντυπωσιακό μέσο όρο 7,41 τερμάτων ανά αγώνα.

Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή των Ιωάννη Γιαννακούρα (58 γκολ), Χαράλαμπου Παπαγιαννόπουλου (57), Παναγιώτη Σαρικά (56), Καννέλου Γεωργίου (49) και Κωνσταντίνου Βασιλειάδη (49), που αποτέλεσαν βασικούς πυλώνες της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας.

Ο Γιάννης Παπαγιαννόπουλος γράφει ιστορία

Στον πάγκο της Ακαδημίας των Σπορ βρέθηκε για 32η συνεχόμενη χρονιά ο Γιάννης Παπαγιαννόπουλος, ένα επίτευγμα που τον κατατάσσει πιθανότατα ανάμεσα στους μακροβιότερους προπονητές ομαδικών αθλημάτων στην Ελλάδα με αδιάλειπτη παρουσία στην ίδια ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν χρησιμοποίησε συνολικά 28 αθλητές, εκ των οποίων τέσσερις τερματοφύλακες, ενώ στο ρόστερ συμμετείχαν και δύο Ισπανοί αθλητές, οι Jimenaz Tallon και Simon Muniz.

Στήριξη εντός και εκτός γηπέδου

Σημαντική ήταν και η συμβολή της διοίκησης του τμήματος, με έφορο τον Δημήτρη Ευθυμίου και άμεσο συνεργάτη του τον Αλέκο Μεντζελόπουλο, οι οποίοι συνέβαλαν στην εύρυθμη λειτουργία της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Με την άνοδο να έχει πλέον εξασφαλιστεί, στην Ακαδημία των Σπορ στρέφουν το βλέμμα στην επόμενη ημέρα και στις απαιτήσεις της Α2 Εθνικής, φιλοδοξώντας να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί και να συνεχίσουν την πολυετή τους παρουσία στο ελληνικό χάντμπολ με ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.