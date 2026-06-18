Ώρα Πατρών: "Αντίδωρα" από την κυβέρνηση στην πόλη και την περιοχή

Η δημοτική παράταξη « Ώρα Πατρών» σχολιάζει την πρόσφατη παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Πάτρα, στο πλαίσιο των εγκαινίων των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι η επίσκεψη δεν συνοδεύτηκε από καμία ουσιαστική δέσμευση για τα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα της πόλης, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για αδράνεια και καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα υποδομής που αφορούν την περιοχή.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της «Ώρα Πατρών»:

Χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση η κάθοδος του κυβερνητικού κλιμακίου στην πόλη μας, για να παρευρεθεί στα εγκαίνια των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας.

Αν αυτό βέβαια ήταν αποτέλεσμα μαθήματος, από προηγούμενες υποσχέσεις τους θα τούς κρίναμε με επιείκεια, αλλά προέρχεται από ακατάσχετη αλαζονεία και έπαρση. Γενικόλογες υποσχέσεις και μια Πάτρα που θα μεταβληθεί σε χρυσή ακτή με δημιουργία νέου πλούτου, καινοτομία, επενδύσεις, αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του λιμανιού...Ο κατάλογος αρκετά μακρύς, ΔΩΡΕΑΝ άλλωστε είναι οι υποσχέσεις.

Δε μίλησε κανείς για τις ευθύνες της κυβέρνησης που έχουν αφήσει την πόλη χωρίς υποδομές, η υπόσχεση του κ. Κυρανάκη ότι το 2026 το καλοκαίρι το τρένο θα βρίσκεται στα Αραχωβίτικα; Μάταια τον περιμέναμε κι εμείς με τα Βαΐων και κλάδων να αποβιβαστεί στο σταθμό των Αραχωβίτικων...

Η Κυβέρνηση είναι αυτή που έκλεισε τον οδοντωτό, αφήνει να υπολειτουργεί ο προαστιακός και δεν έχει δώσει ούτε 1 m σιδηροδρόμου από το 2019..Δεν μπορεί να συνεχίζει να μας δείχνουν καθρεφτάκια σαν ιθαγενείς.

Ποια η πρόοδος και εξέλιξη στις υποδομές της πόλης από το 2019; Στασιμότητα-τέλμα.

Δεν είπαν απολύτως τίποτα:

για το εμπορικό τμήμα του λιμανιού, κοστολογημένα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που θα δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας και πλούτο.

για το αεροδρόμιο του Αράξου,

τη συντήρηση και επέκταση του Προαστιακού

για τη σύνδεση της βιομηχανικής ζώνης με τρένο,

την συνέχιση της Πατρών Πύργου έως Τσακώνα,

για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

για την αναβάθμιση των υποδομών της πόλης,

παρεμβάσεις και χρηματοδότηση για δημόσια και παλαιά-επικίνδυνα κτίρια,

τις αστικές συγκοινωνίες, μιας και μόνο Αθήνα & Θεσσαλονίκη επιδοτούνται.

Αλλά ποια εμπιστοσύνη μπορεί να εμπνεύσει ένας υπουργός, που αμφισβητεί κατάφορα απόφαση του Αρείου Πάγου που τάσσεται υπέρ των δανειοληπτών, γερνώντας την πλάστιγγα υπέρ των κορακιών για να πάρουν τα σπίτια του κόσμου;

Ήρθαν μοίρασαν "ΑΝΤΙΔΩΡΑ" και απήλθαν.