Δυναμική παρουσία του ΣΔΥ Πάτρας σε Ολυμπία και Γράμμο

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας (ΣΔΥΠ) το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, με δεκάδες μέλη του να συμμετέχουν σε σημαντικές διοργανώσεις δρόμου και ορεινού τρεξίματος σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

Το απόγευμα του Σαββάτου, οι δρομείς του συλλόγου βρέθηκαν στην Αρχαία Ολυμπία, όπου έλαβαν μέρος στο 5ο Olympic Day Run – Ancient Olympia, έναν αγώνα που πραγματοποιείται στον ιστορικό τόπο γέννησης των Ολυμπιακών Αγώνων και προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες συμμετέχοντες.

Στη διαδρομή των 8 χιλιομέτρων συμμετείχαν οι Ελευθερία Σκόνδρα, Μαρίνος Λεκέας, Δημήτρης Βασιλείου, Φωτεινή Γιαννικοπούλου, Ιωάννης Σγουρίδης, Κωνσταντίνος Καζαμαριώτης, Μαρία Δημητριάδη, Νικόλαος Μορώνης, Επαμεινώνδας Φωκάς, Αγγελική Σκουτίδα, Κωνσταντίνος Κωστογιαννόπουλος, Θεώνη Νικολακοπούλου, Ανδρέας Γριντέλας, Μαρίνα Γραμματικού, Φωτεινή Δημητρακοπούλου και Ελισσάβετ Αθανασάτου, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την προσπάθειά τους.

Παράλληλα, στις μικρότερες διαδρομές των 4 και 2,5 χιλιομέτρων συμμετείχαν οι Δέσποινα Παναγοπούλου και Μαρία Σπυροπούλου, καταγράφοντας επίσης αξιόλογες επιδόσεις.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 14 Ιουνίου, ο ΣΔΥ Πάτρας εκπροσωπήθηκε και στο 8ο Grammos Mountain Run, έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες ορεινού τρεξίματος της χώρας. Στη διαδρομή των 21 χιλιομέτρων με θετική υψομετρική διαφορά 1.697 μέτρων συμμετείχε ο Παναγιώτης Πάνου, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα σε χρόνο 3 ώρες, 28 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα.

Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΥ Πάτρας συνεχάρη όλους τους αθλητές για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους, τονίζοντας ότι εκπροσώπησαν επάξια τον σύλλογο και την πόλη της Πάτρας σε δύο σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις.

Παράλληλα, ευχήθηκε σε όλα τα μέλη υγεία, δύναμη και ακόμη περισσότερες επιτυχίες στις επόμενες αγωνιστικές τους δραστηριότητες.