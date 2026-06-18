Ντέιβι Τσέις: Πέθανε στα 35 της η ηθοποιός που έπαιξε τη Σαμάρα στο «The Ring»

Σε ηλικία μόλις 35 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ντέιβι Τσέις, η οποία ενσάρκωσε τον εμβληματικό ρόλο της Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία τρόμου «The Ring» και έδωσε τη φωνή της στη Λίλο, στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney «Lilo & Stitch».

Ο σύντροφος της Τσέις δήλωσε ότι πέθανε από μηνιγγίτιδα και λοίμωξη του αίματος, αφού είχε νοσηλευτεί στο Λος Άντζελες λόγω υποσιτισμού νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η καριέρα της

Η Τσέις έκανε το μεγάλο της ντεμπούτο δίνοντας τη φωνή της στη Λίλο Πελεκάι, τη νεαρή πρωταγωνίστρια από τη Χαβάη στην ταινία της Disney «Lilo & Stitch», το 2002. Για τον ρόλο αυτό, κέρδισε ένα βραβείο Annie για εξαιρετική ερμηνεία φωνής σε ταινία κινουμένων σχεδίων.

Η μεγάλη κινηματογραφική αναγνώριση όμως, ήρθε μέσα από τον ρόλο της Σαμάρα Μόργκαν στο «The Ring», μια ερμηνεία που της χάρισε το βραβείο MTV Movie Award στην κατηγορία του Καλύτερου Κακού.

Παράλληλα, έδωσε τη φωνή της στην πρωταγωνίστρια Τσιχίρο Ογκίνο στην αγγλική μεταγλωττισμένη έκδοση της επιτυχημένης ιαπωνικής ταινίας κινουμένων σχεδίων του Χαγιάο Μιγιαζάκι, «Spirited Away».