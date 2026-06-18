Μόντο Ντουπλάντις και Ντεζιρέ Ινγκλαντέρ ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις Κάννες

«Ο Μόντο μου είπε ότι θα ήθελε να με βγάλει στο πρώτο μας ραντεβού», θυμάται η Ίνγκλαντερ. Από εκείνη τη στιγμή, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα, με τους δύο να γίνονται αχώριστοι καθώς εκείνη ανέπτυσσε την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκείνος κατέρριπτε παγκόσμια ρεκόρ και κατακτούσε χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.

«Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2020, στη γιορτή του θερινού ηλιοστασίου», δήλωσε ο Ντουπλάντις στη Vogue. Λίγους μήνες αργότερα, λίγο πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφάσισε να επικοινωνήσει ξανά μαζί της και να της ζητήσει να βγουν ραντεβού, όπως αναφέρει στο περιοδικό Vogue.

Η ιστορία αγάπης του Ολυμπιονίκη και παγκόσμιου ρέκορντμαν του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, και της Σουηδής influencer και μοντέλου Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020, με έναν τρόπο που, όπως οι ίδιοι παραδέχονται, δεν θα μπορούσε να είναι πιο σουηδικός.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Château de Castellaras κοντά στις Κάννες και αποτέλεσε το αποκορύφωμα ενός τριήμερου εορτασμού με συγγενείς και φίλους από όλο τον κόσμο.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Αρμάντ Ντουπλάντις , και η Σουηδή influencer και μοντέλο, Ντεζιρέ Ινγκλαντέρ, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 12 Ιουνίου 2026 στη Νότια Γαλλία, ύστερα από έξι χρόνια σχέσης.

Η πρόταση γάμου στα Χάμπτονς

Τον Οκτώβριο του 2024 ο Ντουπλάντις ετοίμασε μια έκπληξη που η σύντροφός του δεν είχε αντιληφθεί.

«Ο Μόντο μου είπε ότι θα κάναμε ένα ψηφιακό εξώφυλλο για τη Vogue Scandinavia και δεν είχα ιδέα ότι όλη η οικογένειά μου, οι καλύτεροί μου φίλοι και η οικογένειά του ταξίδευαν ταυτόχρονα προς τα Χάμπτονς», είπε η Ίνγκλαντερ.

«Μου έκανε πρόταση γάμου στην ακτή και όταν ανεβήκαμε προς το σπίτι, όλοι οι αγαπημένοι μας άνθρωποι βρίσκονταν εκεί ως έκπληξη. Ήταν τόσο ξεχωριστό να μοιραστείς μια τόσο σημαντική στιγμή με όσους αγαπάς».

Ο γάμος στη Νότια Γαλλία

Το ζευγάρι άρχισε ουσιαστικά να οργανώνει τον γάμο την άνοιξη του 2025. Επέλεξαν ως ημερομηνία την 12η Ιουνίου 2026 και ως τόπο τη Νότια Γαλλία.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με πάρτι καλωσορίσματος στη Villa Eilenroc στην Αντίμπ, συνεχίστηκαν με την τελετή στο Château de Castellaras στους λόφους πίσω από τις Κάννες και ολοκληρώθηκαν με pool party στη Villa Castel.

«Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θέλαμε να παντρευτούμε στη Νότια Γαλλία, καθώς έχουμε περάσει πολύ χρόνο εκεί, στο σπίτι της μητέρας μου και του συζύγου της», εξήγησε η νύφη. «Επιπλέον, βρίσκεται κοντά στη νέα μας βάση στο Μονακό».

Το ζευγάρι παραδέχεται ότι πολλά από τα ζητήματα της διοργάνωσης τούς ήταν εντελώς άγνωστα.

«Ο Μόντο ανέλαβε κυρίως τη μουσική και το φαγητό, ενώ εγώ τα λουλούδια και τις λεπτομέρειες», είπε η Ίνγκλαντερ.

Το νυφικό εμπνευσμένο από τη Γκρέις Κέλι

Για τη μεγάλη ημέρα, η νύφη ήθελε να τιμήσει τις σουηδικές της ρίζες.

«Παρότι επιλέξαμε τη Νότια Γαλλία, ήταν σημαντικό για μένα να φέρω μαζί μου ένα κομμάτι της καταγωγής μου», ανέφερε.

Για τον λόγο αυτό συνεργάστηκε με τη Σουηδή σχεδιάστρια Ίντα Λάντο, με την οποία είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν.

Το νυφικό, εμπνευσμένο από τη Γκρέις Κέλι, ήταν κατασκευασμένο από μεταξωτή οργάντζα και διέθετε μπούστο σε σχήμα καρδιάς, στενή μέση, πλούσια φούστα με μακριά ουρά και μπολερό με μακριά δαντελένια μανίκια.

Για τα κοσμήματά της επέλεξε δημιουργίες της Tiffany & Co., μεταξύ των οποίων ένα μενταγιόν με διαμάντι σε σμαραγδένια κοπή και σκουλαρίκια με μαργαριτάρια και διαμάντια.

«Θυμάμαι να περπατώ μικρή στη Νέα Υόρκη και να κοιτάζω τη μεγάλη επιγραφή του Tiffany στο Μανχάταν. Σκεφτόμουν ότι θα ήθελα κάποια μέρα να φορέσω τα κοσμήματά τους. Στον γάμο μου έκαναν αυτό το όνειρο πραγματικότητα», είπε.

Το λευκό σμόκιν του Ντουπλάντις

Ο Ντουπλάντις εμπνεύστηκε το γαμπριάτικο σύνολό του από δύο πρόσωπα: τον Τζέιμς Μποντ και τον πατέρα του.

«Ο πατέρας μου φορούσε λευκό σμόκιν στον δικό του γάμο και ήθελα να τον τιμήσω», εξήγησε.

Φόρεσε λευκό σακάκι με μαύρο παντελόνι, δημιουργία του Σάμαν Αμέλ, ενώ συνδύασε το σύνολο με παπούτσια Morjas και ρολόι Ωμέγα De Ville Trésor.

Οι παράνυμφοι εμφανίστηκαν με γαλάζιες δημιουργίες της Shona Joy, ενώ οι φίλοι του γαμπρού φόρεσαν ειδικά σχεδιασμένα σμόκιν της Tiger of Sweden.

Η τελετή με μουσική των ABBA

Η είσοδος της νύφης στην τελετή έγινε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Slipping Through My Fingers» των ABBA.

«Μόλις ο πιανίστας άρχισε να παίζει, άρχισα να κλαίω από χαρά», θυμάται η Ίνγκλαντερ.

Η ίδια περιέγραψε την τελετή ως μία από τις πιο ήρεμες και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της.

«Στεκόμουν δίπλα στον άνθρωπο που αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, μπροστά στους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο. Ένιωσα απόλυτα γειωμένη και ευτυχισμένη».

Ο Ντουπλάντις στάθηκε ιδιαίτερα στη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών.

«Οι μισοί συγγενείς και φίλοι μου είναι από τη Λουιζιάνα και οι άλλοι μισοί, όπως και η σύζυγός μου και η οικογένειά της, είναι Σουηδοί. Με λίγους ακόμη διεθνείς φίλους δημιουργήθηκε ένα απίστευτο μείγμα ενέργειας. Νιώσαμε πραγματικά πόσο αγαπητοί είμαστε».

Η δεξίωση και το πάρτι μέχρι το πρωί

Μετά την ανταλλαγή προσωπικών όρκων και το «δέχομαι», ακολούθησε δεξίωση με πύργο σαμπάνιας και στη συνέχεια το δείπνο.

Η νύφη άλλαξε δύο φορές εμφάνιση κατά τη διάρκεια της βραδιάς, επιλέγοντας αρχικά ένα δαντελένιο φόρεμα της Ίντα Λάντο και αργότερα ένα μίνι φόρεμα του Γάλλου σχεδιαστή Αντουάν Γκερέν, διακοσμημένο με χίλια χειροποίητα φτερά χήνας.

Η γαμήλια τούρτα περιλάμβανε τα τρία βασιλικά στέμματα της Σουηδίας και το fleur-de-lis, ως αναφορά στις σουηδικές και λουιζιανές ρίζες του ζευγαριού.

Το επόμενο πρωί οι εορτασμοί συνεχίστηκαν με pool party σε βίλα στις Κάννες. Η νύφη εμφανίστηκε με φόρεμα της Vivienne Westwood, ενώ ο γαμπρός επέλεξε ξανά Tiger of Sweden. Λίγο αργότερα και οι δύο βούτηξαν στην πισίνα μαζί με τους φίλους τους.

Οι νεόνυμφοι περιέγραψαν το τριήμερο ως το ομορφότερο της ζωής τους.

«Στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας για τον μήνα του μέλιτος κοιταχτήκαμε και αρχίσαμε να γελάμε. Αναρωτηθήκαμε: “Πώς γίνεται η ζωή να είναι αληθινή αυτή τη στιγμή;”», είπαν χαρακτηριστικά.