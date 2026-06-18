Καιρός:Ξεκινά τετραήμερο με ανέμους έως 8 μποφόρ - Αυξημένος κίνδυνος για φωτιά σήμερα σε 11 περιοχές

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, συμβάλλοντας στον περιορισμό της αστάθειας, αναφέρει η μετεωρολόγος του Ertnews, Όλγα Παπαβγούλη.

Τις επόμενες 4 ημέρες, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι που θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς. Για σήμερα, αναμένονται λίγες μπόρες σε Στερεά Ελλάδα, ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο αν και τα φαινόμενα προς το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Ο κίνδυνος εκδήλωσης για φωτιά είναι ήδη στην κατηγορία 3, για αρκετές ανατολικές περιοχές της χώρας.

Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού και σήμερα (18.06.2026) με την αστάθεια που έπληξε με βροχές και μπόρες την Ελλάδα να υποχωρεί και να ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι, ειδικά στο Αιγαίο.

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Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ ενώ δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα του Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει και άλλη πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή αναμένεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές σε βόρεια Θεσσαλία και Μακεδονία. Και εκείνη την ημέρα, οι ενισχυμένοι βοριάδες θα περιορίσουν την έκταση των φαινομένων.

H θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 32 και 34 βαθμών και τοπικά στα δυτικά θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

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Παρόμοιες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τη Δευτέρα, με τους βοριάδες να διατηρούνται ισχυροί στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία να παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το Σαββατοκύριακο τα ισχυρά μελτέμια θα πνέουν έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα.

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Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας:

Σύμφωνα και πάλι με την Όλγα Παπαβγούλη, από εδώ και πέρα απαιτείται αυξημένη προσοχή στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, καθώς ο συνδυασμός των ισχυρών βοριάδων, της χαμηλής υγρασίας και της σταδιακής ξήρανσης της βλάστησης δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για εκδήλωση φωτιάς.

Ο καιρός σήμερα

Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά όπου στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για την Παρασκευή 19.04.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 20.04.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 21.04.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 22.04.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.