Σωκράτης Αλαφούζος: Πέθανε η μητέρα του ηθοποιού

Ο Σωκράτης Αλαφούζος έκανε γνωστό το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, πως η μητέρα του έφυγε από τη ζωή και πως η κηδεία της θα γίνει στο Χαλάνδρι, το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Ιουνίου.

Ο ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια μένει και δραστηριοποιείται μόνιμα στην Αμερική έχοντας αφήσει την υποκριτική στην Ελλάδα, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε λίγες λέξεις για την απώλεια που τον συνέτριψε.

Ο Σωκράτης Αλαφούζος έκανε γνωστό πως η μητέρα του πέθανε, την ημέρα που ο ίδιος γύρισε στην πατρίδα από τις ΗΠΑ. Ο ηθοποιός, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 10 χρόνια ζούσε μόνιμα στις ΗΠΑ, διατηρούσε μια πολύ στενή σχέση με τη μητέρα του.

Κατά το παρελθόν μοιραζόταν συχνά κοινά τους στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από τις αναρτήσεις αυτές εξέφραζε δημόσια την ευγνωμοσύνη και τη βαθιά αδυναμία που της είχε.

«Η μανούλα μου έφυγε τη μέρα που γύρισα… Θα την αποχαιρετήσουμε αύριο Πέμπτη στις 3:15 στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Χαλάνδρι», έγραψε χθες ο Σωκράτης Αλαφούζος.