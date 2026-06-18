«Ακριβό μου παγωτό»: Συνεχείς αυξήσεις τιμών την τελευταία πενταετία - Οι αιτίες και οι αντιδράσεις των καταναλωτών

Γιατί ακριβαίνει συνεχώς και πώς επηρεάζει τους καταναλωτές

Το παγωτό είναι το αγαπημένο καλοκαιρινό γλύκισμα όλων των ηλικιών το καλοκαίρι και φαίνεται πως γίνεται ολοένα και πιο ακριβό για τους καταναλωτές. Οι ανατιμήσεις στα παγωτά συνεχίζονται και φέτος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι συσκευασίες γίνονται μικρότερες, με αποτέλεσμα οι πολίτες να πληρώνουν περισσότερα χρήματα για λιγότερη ποσότητα προϊόντος. Αυξήσεις στις τιμές των παγωτών την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο

Οι παραγωγοί αποδίδουν τις αυξήσεις στο αυξημένο κόστος πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορών, την ώρα που οι καταναλωτές βλέπουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό να πιέζεται ακόμη περισσότερο. Τι συμβαίνει, όμως, στην αγορά του παγωτού και πού οφείλονται οι νέες αυξήσεις; Ο κ. Παναγιώτης, ιδιοκτήτης περιπτέρου, αναφέρει στο iefimerida πως οι τιμές των παγωτών την τελευταία πενταετία αυξάνονται κάθε χρόνο τουλάχιστον κατά 10%. «Κάθε χρόνο έχουμε αυξήσεις. Δυστυχώς, δεν είναι κάτι που μπορούμε να περιορίσουμε ή να ελέγξουμε εμείς σαν επιχείρηση. Οι εταιρείες μάς στέλνουν τις τιμές των προϊόντων, οι οποίες είναι ήδη υψηλές. Στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε τις περσινές τιμές. Φέτος είτε παραμένουν σε ελάχιστα προϊόντα ίδιες, είτε είναι 0,10 με 0,20 λεπτά πάνω. Το παγωτό, αν και έχει μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο, για εμάς δεν είναι πλέον προτεραιότητα, διότι παίρνουμε μόνο το 18%, και αν υπολογίσει κάποιος το ΦΠΑ και τα υπόλοιπα έξοδα το κέρδος για εμάς είναι ελάχιστο», σημειώνει ο κ. Παναγιώτης.

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες τιμές στα περίπτερα γνωστής εταιρείας παγωτών το 2025. Η γρανίτα και το μικρό σάντουιτς ξεκινούσαν από τα 1,70 ευρώ και 2 ευρώ, αντίστοιχα. Τα χωνάκια από τα 2,70 και έφταναν τα 3,30 ευρώ. Τα μικρά κυπελάκια κοστολογούνται από τα 2,20 έως τα 2,90 ευρώ. Τα ξυλάκια από τα 2,70 μέχρι και τα 3,20 ευρώ. Για την τσέπη του καταναλωτή αυτό σημαίνει πως θα πληρώσει το παγωτό 10% με 20% πάνω από την προτεινόμενη τιμή, ανάλογα με το πόσο θα την κοστολογήσει η κάθε επιχείρηση. Πού οφείλονται οι αυξήσεις;

Οι ανατιμήσεις του προϊόντος είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Οι βασικοί όμως είναι οι αυξήσεις στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες. Από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, δήλωσε στο iefimerida πως οι αυξήσεις στις τιμές των παγωτών δυστυχώς ήταν αναμενόμενες εξαιτίας του παραγωγικού κόστους. «Ακριβό μου παγωτό είναι το παγωτό του 2026, είτε είναι σε μικρές συσκευασίες είτε είναι οικογενειακές, είναι κατά 20%, ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις κατά 30% ακριβότερο απ' ό,τι ήταν πέρσι. Στην αγορά τα πάντα είναι ελεύθερα, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, βάζει ό,τι τιμή θέλει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Βέβαια, έχουν ακριβύνει οι πρώτες ύλες, όπως το γάλα, το κακάο, η ζάχαρη, οι ξηροί καρποί, οπότε είναι λογικό να αυξηθεί και η τελική τιμή. Δυστυχώς, δεν είναι παράξενο. Το ρεύμα έχει αυξηθεί και γενικά όλο το παραγωγικό κόστος λόγω των καυσίμων». Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και στα υπόλοιπα καταστήματα

Μια μπάλα παγωτό στα «παγωτατζίδικα» και στα γαλακτοπωλεία ξεκινάει από τα 2,80 ευρώ, αντίστοιχα και το παγωτό μηχανής.

Τα 500 γραμμάρια πωλούνται από 9 ευρώ και πάνω, πράγμα που σημαίνει πως το κιλό ξεπερνάει τα 20, τα 25, ακόμα και τα 30 ευρώ. Φυσικά, οι τιμές γίνονται όλο και πιο «τσιμπημένες», ανάλογα με τις γεύσεις.