Πόσο κοστίζει φέτος η ξαπλώστρα στις παραλίες της Αχαΐας

Με το καλοκαίρι να βρίσκεται πλέον στο αποκορύφωμά του, οι παραλίες της Αχαΐας γεμίζουν καθημερινά από λουόμενους που αναζητούν στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Από τα παραλιακά μέτωπα της Πάτρας και του Ρίου έως τις ακτές της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας, οι οργανωμένες πλαζ αποτελούν σταθερή επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν μπάνιο, άνεση και εξυπηρέτηση.

Σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής παραμένει υψηλό, πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται πόσο θα χρειαστεί να πληρώσουν για μια θέση στην παραλία. Η εικόνα που καταγράφεται φέτος δείχνει ότι η Αχαΐα εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικά οικονομικότερες επιλογές σε σχέση με δημοφιλείς προορισμούς της Αττικής και των νησιών, διατηρώντας το οργανωμένο μπάνιο σε προσιτά επίπεδα για τα περισσότερα βαλάντια.

Οι τιμές στις οργανωμένες πλαζ

Στις περισσότερες παραλίες του νομού, το σετ με δύο ξαπλώστρες και ομπρέλα διατίθεται είτε μέσω ελάχιστης κατανάλωσης είτε με ξεχωριστή χρέωση. Ανάλογα με την επιχείρηση και τη θέση στην παραλία, το κόστος κυμαίνεται συνήθως από 8 έως 15 ευρώ σε κατανάλωση ή από 10 έως 20 ευρώ ανά σετ.

Οι διαφοροποιήσεις οφείλονται κυρίως στη δημοτικότητα της παραλίας, την ημέρα της εβδομάδας και τις πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται στους λουόμενους.

Ρίο – Ακταίο: Οι πιο προσιτές επιλογές

Στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη από το Ρίο και το Ακταίο μέχρι την Παναγοπούλα και το Δρέπανο, η πλειονότητα των καταστημάτων συνεχίζει να εφαρμόζει το μοντέλο της ελεύθερης χρήσης ξαπλώστρας με την προϋπόθεση παραγγελίας καφέ, αναψυκτικού ή άλλου προϊόντος.

Η πρακτική αυτή επιτρέπει στους επισκέπτες να απολαμβάνουν τις παροχές της παραλίας χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το σετ, ενώ μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις και σε προνομιακές θέσεις υπάρχει ξεχωριστή χρέωση, η οποία συνήθως δεν ξεπερνά τα 10 ευρώ.

Καλόγρια, Λακόπετρα και Αιγιάλεια: Αυξημένη ζήτηση, υψηλότερο κόστος

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν ορισμένες παραλίες της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας, ιδιαίτερα κατά τα Σαββατοκύριακα και τις περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας.

Στην Καλόγρια και τη Λακόπετρα, όπου η τουριστική κίνηση είναι έντονη, η ελάχιστη κατανάλωση για ένα σετ ξαπλωστρών μπορεί να φτάσει από 15 έως και 20 ευρώ, ανάλογα με τη θέση και την ημέρα.

Αντίστοιχα, σε δημοφιλή beach bars της Αιγιάλειας, σε περιοχές όπως ο Λόγγος, τα Σελιανίτικα και η Ακράτα, η χρέωση για ένα σετ μπορεί να κυμανθεί από 6 έως 15 ευρώ, ιδιαίτερα στις πρώτες σειρές κοντά στη θάλασσα.

Πόσο κοστίζει μια ημέρα στην παραλία

Για μια τετραμελή οικογένεια, μια ολοήμερη εξόρμηση σε οργανωμένη παραλία της Αχαΐας, με καφέδες, νερά, αναψυκτικά και ένα ελαφρύ γεύμα, υπολογίζεται κατά μέσο όρο μεταξύ 30 και 50 ευρώ.

Το κόστος μπορεί να αυξηθεί για παρέες ή επισκέπτες που επιλέγουν premium θέσεις, πρόσθετες υπηρεσίες ή πιο απαιτητικές καταναλώσεις, ωστόσο παραμένει αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με αντίστοιχες οργανωμένες πλαζ της Αττικής, όπου οι χρεώσεις για ένα σετ ξαπλωστρών συχνά ξεκινούν από τα 25-30 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τα 80 ή 100 ευρώ.

Η Αχαΐα παραμένει προορισμός για κάθε βαλάντιο

Παρά τις ανατιμήσεις που έχουν επηρεάσει συνολικά τον κλάδο της εστίασης και της αναψυχής, οι παραλίες της Αχαΐας εξακολουθούν να προσφέρουν επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες.

Για όσους επιλέγουν να περάσουν το καλοκαίρι τους κοντά στην πόλη, το οργανωμένο μπάνιο παραμένει μια προσιτή λύση, επιβεβαιώνοντας ότι η Αχαΐα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο οικονομικούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Πελοποννήσου.