Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Στα τελευταία γυρίσματα για τον «Άγιο έρωτα» υπήρχε πολλή συγκίνηση και καθόλου αντιστάσεις»

Καλεσμένος της Κατερίνας Καινούργιου βρέθηκε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, το πρωινό της Τετάρτης, όπως παρακολουθήσαμε στην εκπομπή Super Κατερίνα με αφορμή το επερχόμενο φινάλε για τον “Άγιο έρωτα” στον Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής μίλησε για τα τελευταία γυρίσματα στη δραματική σειρά εποχής καθώς και για την πίστη που είχε εξ αρχής στον ρόλο του πατέρα Νικολάου.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “στα τελευταία γυρίσματα υπήρχε πολλή συγκίνηση και, επειδή ήταν αρκετά εξαντλητικά, θυμάμαι ότι δεν υπήρχαν καθόλου αντιστάσεις. Εκεί όμως, καμιά φορά, προκύπτουν και οι πιο ωραίες ερμηνείες. Δεν υπάρχει πολλή σκέψη. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πραγματικά, πολύ συγκινητικά”.

“Όταν μου έγινε η πρόταση για τον ρόλο του πατέρα Νικολάου, το πίστεψα πολύ. Νομίζω πως, όταν υπήρξαν στην αρχή αμφισβητήσεις για τη σειρά, παρασυρθήκαμε όλοι. Επειδή, πίσω από μια επιτυχία κρύβονται πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο οι ηθοποιοί, τους οφείλουμε πολλά”.

“Όταν μια πλειάδα ανθρώπων πιστεύει σε κάτι, νομίζω ότι ο κόσμος το εκτιμάει. Αυτό συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος στην καθημερινή εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.