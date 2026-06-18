Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό – Νότια Κορέα κρίνει την πρωτιά του 1ου γκρουπ

Ξεκινάει η δράση της 2ης αγωνιστικής των ομίλων
Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον ο 1ος όμιλος κάνει ξανά την αρχή με το ματς της Τσεχίας κόντρα στη Νότια Αφρική να είναι αυτό που ανοίγει το πρόγραμμα.
Το Μεξικό – Νότια Κορέα ξεχωρίζει και κρίνει την πρώτη θέση στον όμιλο.
Στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ η Ελβετία θα ψάξει κόντρα στην σκληροτράχηλη Βοσνία να «σβήσει» την ισοπαλία ενάντια στο Κατάρ για να πάρει κεφάλι στη μάχη της πρώτης θέσης. Ο διοργανωτής Καναδάς υποδέχεται το Κατάρ για να κάνει την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής ημέρας του Μουντιάλ
18/06/26, 19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική / ΕΡΤ2 Σπορ
18/06/26, 22:00 Ελβετία – Βοσνία – Ερζεγοβίνη / ΕΡΤ2 Σπορ
19/06/26, 01:00 Καναδάς – Κατάρ / ΕΡΤ2 Σπορ
19/06/26, 04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα / ΕΡΤ2 Σπορ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr