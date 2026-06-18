Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό – Νότια Κορέα κρίνει την πρωτιά του 1ου γκρουπ

Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον ο 1ος όμιλος κάνει ξανά την αρχή με το ματς της Τσεχίας κόντρα στη Νότια Αφρική να είναι αυτό που ανοίγει το πρόγραμμα.

Το Μεξικό – Νότια Κορέα ξεχωρίζει και κρίνει την πρώτη θέση στον όμιλο.

Στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ η Ελβετία θα ψάξει κόντρα στην σκληροτράχηλη Βοσνία να «σβήσει» την ισοπαλία ενάντια στο Κατάρ για να πάρει κεφάλι στη μάχη της πρώτης θέσης. Ο διοργανωτής Καναδάς υποδέχεται το Κατάρ για να κάνει την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής ημέρας του Μουντιάλ

18/06/26, 19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική / ΕΡΤ2 Σπορ

18/06/26, 22:00 Ελβετία – Βοσνία – Ερζεγοβίνη / ΕΡΤ2 Σπορ

19/06/26, 01:00 Καναδάς – Κατάρ / ΕΡΤ2 Σπορ

19/06/26, 04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα / ΕΡΤ2 Σπορ