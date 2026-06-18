Πώς διατηρούμε το κάθε κρέας στην κατάψυξη με ασφάλεια και πόσο καιρό αντέχουν

Πώς βάζουμε σωστά το κρέας στην κατάψυξη; Πόσο διατηρείται το μοσχάρι, το χοιρινό και το κοτόπουλο και τι πρέπει να προσέξουμε για ασφαλή συντήρηση στο σπίτι.

Η κατάψυξη είναι ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους συντήρησης του κρέατος. Δεν αρκεί όμως να το τοποθετήσουμε απλώς στο συρτάρι της κατάψυξης. Η θερμοκρασία, η συσκευασία και ο χρόνος παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην υγιεινή όσο και στην ποιότητα.

Βασικός κανόνας: η θερμοκρασία πρέπει να είναι σταθερά στους –18°C ή χαμηλότερα. Σε αυτές τις συνθήκες η ανάπτυξη βακτηρίων αναστέλλεται. Δεν εξαλείφονται αλλά «παγώνουν» μεταβολικά. Αυτό σημαίνει ότι η σωστή απόψυξη είναι εξίσου σημαντική με τη σωστή κατάψυξη.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν από την κατάψυξη κρέατος

Το κρέας μπαίνει στην κατάψυξη όσο είναι ακόμη νωπό. Ιδανικά, την ημέρα που το αγοράζουμε ή το αργότερο μέσα σε 24 ώρες. Δεν καταψύχουμε κομμάτια που έχουν ήδη μείνει αρκετές ημέρες στο ψυγείο ή έχουν αλλοιωμένη οσμή και χρώμα.

Η συσκευασία είναι κρίσιμη. Αφαιρούμε όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα, γιατί η επαφή με το οξυγόνο προκαλεί εγκαύματα κατάψυξης και αφυδάτωση. Σκουπίζουμε τυχόν υγρά από την επιφάνεια, τυλίγουμε σφιχτά με μεμβράνη και στη συνέχεια τοποθετούμε σε σακούλα κατάψυξης ή σε συσκευασία vacuum. Θυμόμαστε πάντα να αναγράφουμε ημερομηνία και είδος κοπής.

Μοσχάρι: Ανθεκτικό υπό προϋποθέσεις

Το μοσχάρι διατηρείται καλύτερα από τα περισσότερα κρέατα, κυρίως επειδή έχει μικρότερη περιεκτικότητα σε λίπος σε σχέση με το χοιρινό ή το αρνί. Οι μπριζόλες και τα μεγάλα κομμάτια μπορούν να παραμείνουν στην κατάψυξη έως και 8–12 μήνες χωρίς σημαντική απώλεια ποιότητας.

Αν πρόκειται για μαγειρεμένο μοσχάρι, το χρονικό όριο μειώνεται στους 2–3 μήνες, ώστε να διατηρηθεί η υφή και η γεύση.

Χοιρινό: Με προσοχή στο λίπος

Το χοιρινό έχει υψηλότερο ποσοστό λίπους, το οποίο οξειδώνεται πιο εύκολα ακόμη και σε συνθήκες κατάψυξης. Γι’ αυτό οι μπριζόλες και τα κομμάτια συνιστάται να καταναλώνονται μέσα σε 4–6 μήνες, ενώ ο κιμάς σε 2–3 μήνες.

Η καλή αεροστεγής συσκευασία εδώ είναι ακόμη πιο σημαντική, ώστε να περιοριστεί η αλλοίωση του λίπους.

Κοτόπουλο και πουλερικά: Σωστή μερίδα, σωστός χρόνος

Το ολόκληρο κοτόπουλο μπορεί να διατηρηθεί έως 12 μήνες, εφόσον έχει καταψυχθεί φρέσκο και σωστά συσκευασμένο. Τα κομμάτια (στήθος, μπούτια) καλό είναι να καταναλώνονται μέσα σε 6–9 μήνες, ενώ ο κιμάς πουλερικών σε 3–4 μήνες.

Η πρακτική λύση είναι να καταψύχουμε σε μερίδες. Έτσι αποφεύγουμε την επαναλαμβανόμενη απόψυξη και μειώνουμε τον κίνδυνο επιμόλυνσης.

Αρνί και κατσίκι: ευαίσθητα λιπαρά

Το αρνίσιο και το κατσικίσιο κρέας περιέχουν λιπαρά που αλλοιώνονται πιο γρήγορα. Τα κομμάτια διατηρούνται 6–9 μήνες, ενώ ο κιμάς 3–4 μήνες. Η καλή αφαίρεση αέρα από τη συσκευασία βοηθά να περιοριστεί η οξείδωση.

Πώς αποψύχουμε σωστά

Η ασφαλέστερη μέθοδος είναι η αργή απόψυξη στο ψυγείο, σε θερμοκρασία 4°C, για 12–24 ώρες ανάλογα με το μέγεθος. Εναλλακτικά, μπορούμε να αποψύξουμε σε κρύο νερό μέσα σε καλά κλειστή σακούλα, αλλάζοντας το νερό κάθε μισή ώρα.

Δεν αποψύχουμε ποτέ σε θερμοκρασία δωματίου. Η επιφάνεια του κρέατος μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών ενώ το εσωτερικό παραμένει παγωμένο.

Μπορούμε να ξανα-καταψύξουμε;

Η επανακατάψυξη επιτρέπεται μόνο εάν το κρέας έχει αποψυχθεί στο ψυγείο και δεν έχει παραμείνει πάνω από 24 ώρες εκτός κατάψυξης. Αν έχει αποψυχθεί στον πάγκο ή σε χλιαρό νερό, δεν πρέπει να ξανα-καταψυχθεί.

Πόσο διατηρείται το κρέας στην κατάψυξη

Η διάρκεια συντήρησης του κρέατος στους –18°C δεν είναι ίδια για όλα τα είδη. Αν και η κατάψυξη αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων, η ποιότητα (υφή, γεύση και άρωμα) μειώνεται με τον χρόνο, ιδιαίτερα σε κρέατα με υψηλότερο ποσοστό λίπους. Συνοπτικά:

Μοσχάρι (μπριζόλες, κομμάτια): 8 -12 μήνες

Μοσχαρίσιος κιμάς: 3 – 4 μήνες

Χοιρινό (μπριζόλες, κομμάτια): 4 – 6 μήνες

Χοιρινός κιμάς: 2 – 3 μήνες

Ολόκληρο κοτόπουλο: έως 12 μήνες

Κοτόπουλο σε κομμάτια: 6 – 9 μήνες

Κιμάς πουλερικών: 3 – 4 μήνες

Αρνί / κατσίκι (τεμαχισμένο): 6 – 9 μήνες

Κιμάς αρνιού ή κατσικιού: 3 – 4 μήνες

Τα μαγειρεμένα κρέατα διατηρούνται συνήθως 2 – 3 μήνες, καθώς η υφή τους αλλοιώνεται πιο γρήγορα.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα παραπάνω χρονικά όρια αφορούν σωστή και αεροστεγή συσκευασία, καθώς και σταθερή θερμοκρασία στους -18°C. Εάν η κατάψυξη ανοιγοκλείνει συχνά ή η θερμοκρασία δεν είναι σταθερή, η ποιότητα μειώνεται ταχύτερα.

Η κατάψυξη διατηρεί το κρέας ασφαλές για μεγαλύτερο διάστημα, αλλά για καλύτερο αποτέλεσμα στην κουζίνα, καλό είναι να το καταναλώνουμε μέσα στους συνιστώμενους χρόνους.

πηγή cantina.protothema.gr