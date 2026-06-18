Τροχαίο στα Μποζαΐτικα Πάτρας: ΙΧ προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο και περιστράφηκε στη μέση του δρόμου

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή των Μποζαϊτίκων Πατρών, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθερό αντικείμενο.

Από τη σύγκρουση, το όχημα περιστράφηκε και κατέληξε στη μέση του οδοστρώματος, προκαλώντας ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους της περιοχής.

Οι υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο ήταν εκτεταμένες, ωστόσο ο οδηγός στάθηκε τυχερός, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες τραυματίστηκε ελαφρά και δεν χρειάστηκε σοβαρή ιατρική παρέμβαση.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που οδήγησαν τον οδηγό να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, ενώ τις συνθήκες του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Πατρών.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία της περιοχής, μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος από το σημείο.