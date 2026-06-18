Οι νέες συνήθειες των ταξιδιωτών το καλοκαίρι του 2026

Οι καλοκαιρινές διακοπές υπήρξαν για δεκαετίες μια σχετικά προβλέψιμη υπόθεση.

Οι ταξιδιώτες διάλεγαν τον προορισμό που ήθελαν να επισκεφθούν, έκλειναν ξενοδοχείο, αγόραζαν αεροπορικά εισιτήρια και ξεκινούσαν την αντίστροφη μέτρηση για την αναχώρηση.

Το 2026, όμως, η διαδικασία μοιάζει πολύ πιο περίπλοκη, όπως υποστηρίζει το BBC. Οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι μεταβολές στις αεροπορικές διαδρομές και η γενικότερη αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη διεθνή οικονομία έχουν αναγκάσει ακόμη και τους πιο έμπειρους ταξιδιώτες να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τις αποδράσεις τους.

Aλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι σχεδιάζουν ταξίδια

Παρά τις δυσκολίες, οι περισσότεροι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Kayak, οι αναζητήσεις πτήσεων για το φετινό καλοκαίρι είναι αυξημένες κατά 4% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το ενδιαφέρον για εσωτερικά ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζει αύξηση 7%. Αυτό που αλλάζει δεν είναι η επιθυμία για ταξίδια αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι τα σχεδιάζουν.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τη σειρά των κρατήσεων. Μέχρι πρόσφατα, πολλοί ταξιδιώτες ξεκινούσαν από την επιλογή προορισμού και ξενοδοχείου και στη συνέχεια αναζητούσαν αεροπορικά εισιτήρια. Σήμερα συμβαίνει συχνά το αντίθετο. Καθώς οι αεροπορικές τιμές μεταβάλλονται διαρκώς εξαιτίας του κόστους των καυσίμων, της ζήτησης και των αλλαγών στις διεθνείς αεροπορικές διαδρομές, ολοένα περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να κλείσουν πρώτα τις πτήσεις τους και να προσαρμόσουν αργότερα το υπόλοιπο ταξίδι.

Ο Γκράχαμ Κάρτερ, διευθύνων σύμβουλος της ταξιδιωτικής εταιρείας Unforgettable Travel, παρατηρεί ότι όλο και περισσότεροι πελάτες εξασφαλίζουν πρώτα μια συμφέρουσα αεροπορική προσφορά και στη συνέχεια ζητούν από τους συμβούλους ταξιδιών να χτίσουν γύρω από αυτή ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Όπως εξηγεί, οι ταξιδιώτες προσπαθούν να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων εξοικονομώντας χρήματα σε άλλες πτυχές του ταξιδιού τους.

Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα οδηγεί σε μικρότερα χρονικά περιθώρια κρατήσεων. Αν πριν από λίγα χρόνια οι ταξιδιώτες προγραμμάτιζαν τις διακοπές τους αρκετούς μήνες νωρίτερα, σήμερα πολλοί περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις πριν δεσμευτούν οικονομικά. Σύμφωνα με τον Κάρτερ, ο όρος «τελευταία στιγμή» έχει αποκτήσει νέο νόημα. Εκεί που παλαιότερα σήμαινε κρατήσεις δύο ή τριών εβδομάδων πριν από το ταξίδι, σήμερα πολλοί πελάτες οργανώνουν σύνθετες διακοπές μόλις επτά ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Η δεύτερη μεγάλη τάση είναι η στροφή προς πιο κοντινούς προορισμούς. Το υψηλό κόστος των διηπειρωτικών πτήσεων ωθεί πολλούς ταξιδιώτες να αναζητήσουν λύσεις πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για την Καραϊβική, αλλά και για περιοχές όπως η Αλάσκα, η οποία μέχρι πρότινος βρισκόταν χαμηλά στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις πολλών Αμερικανών.

Η Κέισι Κάλαγουεϊ, σύμβουλος ταξιδιών στην Cruise Planners, εξηγεί ότι αρκετοί πελάτες επιλέγουν πλέον λιγότερες ημέρες διακοπών ή ταξιδεύουν σε οικονομικότερη θέση αεροπλάνου από εκείνη που συνήθιζαν στο παρελθόν. Οι προσαρμογές αυτές επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να συνεχίσουν να ταξιδεύουν παρά την αύξηση των εξόδων.

Παράλληλα, ιδιαίτερα δημοφιλή παραμένουν τα οδικά ταξίδια. Πρόσφατη έρευνα της Hertz έδειξε ότι το 64% των Αμερικανών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει κάποιο road trip μέσα στο καλοκαίρι. Αντίστοιχα, η οργάνωση GO RVing κατέγραψε αύξηση 6% στο ενδιαφέρον για ταξίδια με αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

Η Μόνικα Γκεράτσι της Ένωσης Βιομηχανίας Αυτοκινούμενων Οχημάτων εξηγεί ότι οι ταξιδιώτες δεν εγκαταλείπουν τις διακοπές τους εξαιτίας του κόστους. Αντίθετα, προσαρμόζονται. «Οι άνθρωποι συνεχίζουν να θέλουν να δημιουργούν αναμνήσεις. Απλώς ταξιδεύουν σε κοντινότερους προορισμούς και περιορίζουν τα έξοδα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στην Ευρώπη. Στη Βρετανία, η πλατφόρμα Pitch Up κατέγραψε αύξηση 35% στις εγχώριες κρατήσεις για τις αργίες του Μαΐου, ενώ εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των χρηστών που αναζητούσαν καταλύματα προσβάσιμα με δημόσιες συγκοινωνίες, σε μια προσπάθεια περιορισμού των εξόδων μετακίνησης.

Ένας από τους κερδισμένους του παγκόσμιου τουρισμού

Παρότι πολλοί ταξιδιώτες στρέφονται σε πιο κοντινές λύσεις, το ενδιαφέρον για μεγάλες αποστάσεις δεν έχει εξαφανιστεί. Αντίθετα, μετατοπίζεται γεωγραφικά. Η Λατινική Αμερική αναδεικνύεται φέτος σε έναν από τους μεγάλους κερδισμένους του παγκόσμιου τουρισμού.

Η εταιρεία πολυτελών ταξιδιών Blue Parallel αναφέρει ότι το μερίδιο των κρατήσεων για τη Λατινική Αμερική έχει αυξηθεί θεαματικά, ξεπερνώντας πλέον τις αντίστοιχες κρατήσεις για την Ευρώπη. Τα στοιχεία της Kayak δείχνουν επίσης ότι οι αναζητήσεις πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Κεντρική Αμερική έχουν αυξηθεί κατά 34%, ενώ για τη Νότια Αμερική η αύξηση φτάνει το 27%.

Χώρες όπως η Κόστα Ρίκα και η Γουατεμάλα προσελκύουν ολοένα περισσότερους επισκέπτες, ενώ ιδιαίτερη ανάπτυξη γνωρίζουν ταξίδια που συνδυάζουν φύση, περιπέτεια και πολιτισμό. Ο Εμανουέλ Μπούρτζιο, διευθύνων σύμβουλος της Blue Parallel, υποστηρίζει ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς που θεωρούν πιο προβλέψιμους και λιγότερο εκτεθειμένους στις γεωπολιτικές αναταράξεις που επηρεάζουν άλλες περιοχές του κόσμου.

Την ίδια στιγμή, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις καλοκαιρινές διακοπές. Για δεκαετίες, το ιδανικό καλοκαίρι συνδεόταν σχεδόν αποκλειστικά με ήλιο, θάλασσα και υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα η εικόνα αυτή αμφισβητείται ολοένα περισσότερο.

Οι ακραίοι καύσωνες που πλήττουν συχνά τη νότια Ευρώπη, η υπερσυγκέντρωση τουριστών σε δημοφιλείς προορισμούς και η γενικότερη αναζήτηση πιο ήρεμων εμπειριών οδηγούν πολλούς ταξιδιώτες προς ψυχρότερες περιοχές.

Τα στοιχεία της Kayak δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για πόλεις όπως το Ρέικιαβικ, το Δουβλίνο, η Στοκχόλμη και η Κοπεγχάγη. Παράλληλα, οι περιοχές των φιορδ της Νορβηγίας εμφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση κρατήσεων.

Ο Τζόνι Κούπερ, ιδρυτής της εταιρείας Off the Map Travel, εξηγεί ότι οι ταξιδιώτες απομακρύνονται από την παραδοσιακή αντίληψη ότι οι διακοπές σε νησί σημαίνουν απαραίτητα εξωτικές παραλίες και υψηλές θερμοκρασίες. Οι σκανδιναβικές περιοχές προσφέρουν αυτό που πολλοί αναζητούν σήμερα: ηρεμία, φυσικό περιβάλλον και δυνατότητα αποσύνδεσης από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η τάση αυτή συνδέεται και με το λεγόμενο «slow travel», το αργό ταξίδι. Πρόκειται για μια φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην παραμονή περισσότερων ημερών σε έναν τόπο, στη βαθύτερη γνωριμία με την τοπική κουλτούρα και στη μείωση του άγχους που προκαλεί η διαρκής μετακίνηση από αξιοθέατο σε αξιοθέατο.

Αύξηση στη ζήτηση για ταξίδια ευεξίας και χαλάρωσης

Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική αύξηση στη ζήτηση για ταξίδια ευεξίας και χαλάρωσης. Η Unforgettable Travel αναφέρει αύξηση 46% στις κρατήσεις που σχετίζονται με σπα, wellness retreats και δραστηριότητες αυτοβελτίωσης.

Η πέμπτη και ίσως σημαντικότερη νέα πραγματικότητα του καλοκαιριού του 2026 αφορά την ευελιξία. Οι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι συμφωνούν ότι φέτος αξίζει περισσότερο από ποτέ να επενδύσει κανείς σε επιλογές που επιτρέπουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Ασφάλειες ταξιδιών, ξενοδοχεία με δωρεάν ακυρώσεις και αεροπορικά εισιτήρια που επιτρέπουν μεταβολές στις ημερομηνίες αποτελούν πλέον σημαντικά εργαλεία προστασίας απέναντι στην αβεβαιότητα. Ορισμένοι προορισμοί που εμφανίζουν μειωμένη ζήτηση, όπως συγκεκριμένες κρουαζιέρες στη Μεσόγειο ή οι Σεϋχέλλες, προσφέρουν μάλιστα ιδιαίτερα ελκυστικές προσφορές σε όσους είναι πρόθυμοι να παραμείνουν ευέλικτοι.

Η Κάλαγουεϊ επισημαίνει ότι, παρότι οι κρατήσεις είναι λιγότερες, η αξία κάθε ταξιδιού είναι σημαντικά υψηλότερη. Οι ταξιδιώτες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα ανά κράτηση, επενδύοντας σε υπηρεσίες που προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά.

Και σε μια εποχή όπου οι παγκόσμιες εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν τα ταξιδιωτικά σχέδια μέσα σε λίγες ώρες, η δυνατότητα προσαρμογής μοιάζει να αποτελεί το σημαντικότερο προσόν του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Πηγή:iefimerida.gr