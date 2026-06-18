Η Αφροδίτη στον Λέοντα φέρνει τύχη σε 4 ζώδια μέχρι τις 9 Ιουλίου

Τέσσερα ζώδια προσελκύουν πίστη, αγάπη και οικονομική αφθονία όσο η Αφροδίτη βρίσκεται στον Λέοντα μέχρι τις 9 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Abigail Rose-Remmer, αυτή η «ιδιαίτερα τολμηρή» αστρολογική διέλευση φέρνει δυνατές εξελίξεις τόσο στα οικονομικά μας όσο και στην κοινωνική μας ζωή.

Στις 13 Ιουνίου, η Αφροδίτη άφησε τον Καρκίνο και πέρασε στο γεμάτο πάθος ζώδιο του Λέοντα. Αυτή η νέα ενέργεια μάς κάνει να νιώθουμε ότι μας βλέπουν, μας εκτιμούν και μας θαυμάζουν περισσότερο από ποτέ.

Αυτή την περίοδο, τέσσερα ζώδια φαίνεται πως έχουν την ευκαιρία να δουν τις σχέσεις τους να δυναμώνουν, την αυτοπεποίθησή τους να ανεβαίνει και τα οικονομικά τους να παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη.

Αυτά τα 4 ζώδια θα γίνουν «μαγνήτες» χρήματος και λατρείας μέχρι τις 9 Ιουλίου

Λέων,

Υδροχόος,

Κριός,

Καρκίνος

Λέων

Λέοντες, ετοιμαστείτε για μια ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδο! Με την Αφροδίτη πλέον στο ζώδιό σας, βρίσκεστε στο προσκήνιο — και το απολαμβάνετε κάθε στιγμή. Σύμφωνα με την αστρολόγο Abigail Rose-Remmer, αυτή η διέλευση είναι «ιδανική για τους Λέοντες», καθώς σας κάνει πιο γοητευτικούς, πιο μαγνητικούς και ιδιαίτερα ελκυστικούς στους γύρω σας.

Η παρουσία σας τραβά τα βλέμματα μόλις μπαίνετε σε έναν χώρο και δεν είναι καθόλου τυχαίο που η αφθονία φαίνεται να σας πλησιάζει. Αυτή η ενέργεια σας βοηθά να ξεχωρίσετε και επαγγελματικά, αφού τα ταλέντα σας λάμπουν περισσότερο από ποτέ και οι άλλοι αρχίζουν να αναγνωρίζουν την αξία σας.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη εύνοια αυτής της περιόδου αφορά τις σχέσεις σας. Με τον πλανήτη του έρωτα στο ζώδιό σας, μπορείτε να περιμένετε δυνατές εκδηλώσεις αγάπης, εντυπωσιακές ρομαντικές κινήσεις και ανθρώπους που δείχνουν έμπρακτα την αφοσίωσή τους.

Η γοητεία σας γίνεται το μεγαλύτερο «όπλο» σας — προσελκύοντας όχι μόνο νέες οικονομικές ευκαιρίες, αλλά και ανθρώπους που μπορούν να φέρουν ζεστασιά, αγάπη και ουσιαστική σύνδεση στη ζωή σας.

Υδροχόος

Υδροχόοι, η Αφροδίτη στον Λέοντα ανοίγει μπροστά σας μεγάλες ευκαιρίες στα αισθηματικά. Όμως δεν μιλάμε για επιφανειακά φλερτ ή εφήμερες ιστορίες που περνούν γρήγορα. Σύμφωνα με την αστρολόγο Abigail Rose-Remmer, αυτή η διέλευση είναι «πολύ ευνοϊκή για τον έρωτα», ιδιαίτερα επειδή ο Υδροχόος συνδέεται επίσης με την επιρροή του Κρόνου.

Αυτό σημαίνει πως η ενέργεια που φέρνει αυτή η περίοδος αφορά περισσότερο μια σχέση με πίστη, σταθερότητα και πραγματική δέσμευση — κάτι που θα σας αγγίξει ακόμη περισσότερο όταν ο Δίας περάσει στον Λέοντα στο τέλος του μήνα.

Μπορεί συνήθως να μην είναι στο στυλ σας να αφήνεστε ολοκληρωτικά στο συναίσθημα, όμως τώρα είναι η στιγμή να τολμήσετε και να δώσετε χώρο στον έρωτα. Μην φοβηθείτε να αφεθείτε, να αγαπήσετε δυνατά και να επενδύσετε στο πρόσωπο που βρίσκεται δίπλα σας.

Αυτή η σχέση δεν έρχεται για να σας στερήσει την ελευθερία σας. Η αγάπη που μπορεί να εμφανιστεί τώρα είναι παθιασμένη, αλλά ταυτόχρονα υποστηρικτική — μια σύνδεση που δεν σας περιορίζει, αλλά σας κάνει να νιώθετε πιο δυνατοί.

Κριός

Κριοί, αυτή είναι η στιγμή σας να λάμψετε. Με τον πλανήτη του έρωτα, την Αφροδίτη, να βρίσκεται στον Λέοντα, νιώθετε πιο σίγουροι, πιο γοητευτικοί και γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Αν αισθανόσασταν ότι έλειπε λίγη διασκέδαση, πάθος ή ενθουσιασμός από τη ζωή σας, τώρα φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για να τα βρείτε ξανά.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Abigail Rose-Remmer, αυτή η διέλευση είναι «γεμάτη φλερτ, χαρά και έντονο δράμα». Αν βρίσκεστε σε σχέση, είναι η κατάλληλη περίοδος για να οργανώσετε κάτι διαφορετικό με το ταίρι σας, να ξεφύγετε από τη ρουτίνα και να τολμήσετε μια μεγάλη, εντυπωσιακή κίνηση αγάπης.

Αν είστε ελεύθεροι, βγείτε μπροστά, δείξτε το ενδιαφέρον σας και αφήστε το παιχνίδι του φλερτ να ξεκινήσει! Όμως αυτή η ενέργεια δεν αφορά μόνο τον έρωτα.

Μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή τη δημιουργική ώθηση και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σας. Η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνει και αυτό σας βοηθά να παίρνετε πιο έξυπνα ρίσκα — επιλογές που μπορούν να σας φέρουν μεγάλες ανταμοιβές.

Καρκίνος

Καρκίνοι, μπορεί το τελευταίο διάστημα να σας φάνηκε πως όλα ήταν λίγο μπερδεμένα ή δύσκολα, όμως τα πράγματα φαίνεται πως σύντομα παίρνουν πολύ καλύτερη τροπή. Σύμφωνα με την αστρολόγο Abigail Rose-Remmer, η Αφροδίτη στον Λέοντα είναι «εξαιρετικά ευνοϊκή για να αυξήσετε τα έσοδά σας».

Η σκληρή δουλειά που έχετε κάνει αρχίζει τώρα να αποδίδει καρπούς. Αν περιμένατε μια αύξηση, μια επαγγελματική ευκαιρία ή μια προαγωγή, αυτή μπορεί να είναι η στιγμή που επιτέλους ανοίγει η πόρτα που περιμένατε.

Τα δημιουργικά σας ταλέντα μπορούν να μετατραπούν σε πηγή εισοδήματος, ενώ η αυτοπεποίθησή σας βοηθά να προσελκύσετε περισσότερη οικονομική επιτυχία. Όμως προσοχή: αυτή δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για παρορμητικές αγορές και υπερβολές.

Κρατήστε λίγο τις μεγάλες σπατάλες για αργότερα. Όταν ο Δίας περάσει στον Λέοντα στις 30 Ιουνίου, τότε ίσως είναι η στιγμή να απολαύσετε τους καρπούς της νέας σας οικονομικής εύνοιας και να χαρίσετε στον εαυτό σας κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

πηγή enikos.gr