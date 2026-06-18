Μια συνταγή που θυμίζει διακοπές σε κάποιο ελληνικό νησί
Με αυτές τις θερμοκρασίες το μυαλό μας ήδη ταξιδεύει σε κάποιο νησί.
Ωστόσο, επειδή για τους περισσότερους από εμάς η άδεια αργεί, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να φέρει το… νησί στο σπίτι μας, με μια συνταγή άκρως καλοκαιρινή.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για γαρίδες σαγανάκι με φέτα.
Ένα πιάτο εύκολο, πεντανόστιμο, που όλοι έχουμε δοκιμάσει σε κάποια νησιώτικη ταβέρνα μετά τις βουτιές στη θάλασσα.
Τα υλικά
500 γρ γαρίδες
1/2 ματσάκι μάραθος
10 φύλλα βασιλικού
2 πιπεριές Φλωρίνης
2 πράσινες πιπεριές κέρατο
2 σκελίδες σκόρδο
3 φρέσκα κρεμμύδια
3 ώριμες τριμμένες ντομάτες
1 κσ πελτέ ντομάτας
1 κγ ζάχαρη
1 κγ καπνιστή πάπρικα
1 κγ μπούκοβο πικάντικο
150 γρ φέτα
80 ml ούζο
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
- Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε λίγο λάδι και στη συνέχεια σοτάρουμε τις πράσινες πιπεριές, τις πιπεριές κέρατο, το κρεμμύδι, το σκόρδο.
- Προσθέτουμε λίγο πελτέ, λίγο μπούκοβο πικάντικο και ρίχνουμε από πάνω τις γαρίδες, τις οποιες τις ψήνουμε για δύο λεπτά (ένα λεπτό την κάθε πλευρά).
- Σβήνουμε με λίγο ούζο και προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας. Το αφήνουμε να ψηθεί για περίπου ένα λεπτό και στη συνέχεια ρίχνουμε τη φέτα από πάνω. Η συνταγή είναι έτοιμη.
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