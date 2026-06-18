Με αυτές τις θερμοκρασίες το μυαλό μας ήδη ταξιδεύει σε κάποιο νησί.

Ωστόσο, επειδή για τους περισσότερους από εμάς η άδεια αργεί, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να φέρει το… νησί στο σπίτι μας, με μια συνταγή άκρως καλοκαιρινή.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για γαρίδες σαγανάκι με φέτα.

Ένα πιάτο εύκολο, πεντανόστιμο, που όλοι έχουμε δοκιμάσει σε κάποια νησιώτικη ταβέρνα μετά τις βουτιές στη θάλασσα.

Τα υλικά

500 γρ γαρίδες

1/2 ματσάκι μάραθος

10 φύλλα βασιλικού

2 πιπεριές Φλωρίνης

2 πράσινες πιπεριές κέρατο

2 σκελίδες σκόρδο

3 φρέσκα κρεμμύδια

3 ώριμες τριμμένες ντομάτες

1 κσ πελτέ ντομάτας

1 κγ ζάχαρη

1 κγ καπνιστή πάπρικα

1 κγ μπούκοβο πικάντικο

150 γρ φέτα

80 ml ούζο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία