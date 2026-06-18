Mad VMA 2026: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και η εκρηκτική έναρξη με Akyla και Marseaux

Υπενθυμίζεται ότι τα MAD VMA θα προβληθούν στην τηλεόραση την 1η Ιουλίου 2026 στο MEGA
Τα πολυαναμενόμενα Mad VMA επιστρέφουν για 23η χρονιά και πολλοί celebrities και καλλιτέχνες περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, πριν μπουν στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο και διασκεδάσουν με το μουσικό υπερθέαμα.
Την βραδιά άνοιξε ο Akylas με το «Ferto».
Την παρουσίαση των Mad VMA αναλαμβάνει και φέτος ο Θέμης Γεωργαντάς, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη να βρίσκεται δίπλα του.
Τη μουσική βραδιά θα ξεκινήσει ο μουσικός παραγωγός και DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD1 MUSIC) με ένα δυναμικό DJ set και μαζί του θα εμφανιστεί και η Athena Manoukian.
Τα φετινά βραβεία θα είναι εμπνευσμένα από το concept «Summer in Greece» και πολλοί θεατές που θα παρευρεθούν είναι ενθουσιασμένοι να παρακολουθήσουν τους δεκάδες αγαπημένους τους καλλιτέχνες στη σκηνή.
Υπενθυμίζεται ότι τα MAD VMA θα προβληθούν στην τηλεόραση την 1η Ιουλίου 2026 στο MEGA.
Η σκηνή των MAD VMA 2026 πήρε φωτιά όταν ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το «Ferto» και να κάνει την επίσημη έναρξη του μεγαλύτερου μουσικό event της χώρας.
Ακολούθησε η εντυπωσιακή Marseaux με την καινούρια καλοκαιρινή της επιτυχία «Γρανίτα Λεμόνι», η Μαρίνα Σπανού, η Έλενα Παπαρίζου, και πολλοί άλλοι.
Μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν είναι οι: Anastasia, APON, Ellize, FY, Lila, Manos, Marseaux, Rack, Marina Satti, Ανδρομάχη, Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, Τζένη Κατσίγιαννη, Κατερίνα Λιόλιου, Έλενα Παπαρίζου, Αντώνης Ρέμος, Μαρίνα Σπανού, Θοδωρής Φέρρης, Ελένη Φουρέιρα και η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara.
Μάλιστα παράλληλα με τα acts γίνονται και οι βραβεύσεις αφού η Ελένη Φουρέιρα κέρδισε το βραβείο “Best Perfomer”, ο FY πήρε το βραβείο για το “Καλύτερο Urban” και ο Μίνως Μάτσας παρέλαβε το βραβείο «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας» για τον «Καποδίστρια».
Την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί έκαναν πολλοί καλλιτέχνες όπως η Μαρίνα Σπανού, η Antigoni Buxton, ο FY με τη σύζυγό του, Αλεξία Κεφαλά, η Έλενα Τσαγκρινού, η Χριστίνα Μπόμπα και η Κόνι Μεταξά, αλλά και πολλοί άλλοι celebrities που πήγαν είτε για να παρακολουθήσουν είτε για να παραδώσουν ή λάβουν κάποιο βραβείο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr