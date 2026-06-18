Mad VMA 2026: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και η εκρηκτική έναρξη με Akyla και Marseaux

Τα πολυαναμενόμενα Mad VMA επιστρέφουν για 23η χρονιά και πολλοί celebrities και καλλιτέχνες περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, πριν μπουν στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο και διασκεδάσουν με το μουσικό υπερθέαμα.

Την βραδιά άνοιξε ο Akylas με το «Ferto».

Την παρουσίαση των Mad VMA αναλαμβάνει και φέτος ο Θέμης Γεωργαντάς, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη να βρίσκεται δίπλα του.

Τη μουσική βραδιά θα ξεκινήσει ο μουσικός παραγωγός και DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD1 MUSIC) με ένα δυναμικό DJ set και μαζί του θα εμφανιστεί και η Athena Manoukian.

Τα φετινά βραβεία θα είναι εμπνευσμένα από το concept «Summer in Greece» και πολλοί θεατές που θα παρευρεθούν είναι ενθουσιασμένοι να παρακολουθήσουν τους δεκάδες αγαπημένους τους καλλιτέχνες στη σκηνή.

Υπενθυμίζεται ότι τα MAD VMA θα προβληθούν στην τηλεόραση την 1η Ιουλίου 2026 στο MEGA.

Η σκηνή των MAD VMA 2026 πήρε φωτιά όταν ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το «Ferto» και να κάνει την επίσημη έναρξη του μεγαλύτερου μουσικό event της χώρας.