Τραμπ: Υπέγραψε μπροστά στον Μακρόν, στις Βερσαλλίες, τη συμφωνία με το Ιράν

«Υπογράφηκε», είπε ο Τραμπ. «Το υπέγραψα στις Βερσαλλίες, μόλις το υπέγραψα».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας στις Βερσαλλίες μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της G7.

Καθώς αποχωρούσε από το Παλάτι των Βερσαλλιών ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπέγραψε απόψε ένα αντίγραφο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν.

Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. <a href="https://t.co/JQ6qlbvFAF">pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://x.com/WhiteHouse/status/2067393004239814711?ref_src=twsrc%5Etfw">June 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων από τη στιγμή της υπογραφής του Ντόναλντ Τραμπ παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Μετά την υπογραφή τόσο ο Γάλλος Πρόεδρος όσο και οι παρευρισκόμενοι στο δείπνο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και τον Αμερικανό ΥΠΕΞ.

Οι ψηφιακές υπογραφές του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ – Ιράν

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν υπογράψει ψηφιακά το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, ενώ από πλευράς Τεχεράνης το έγγραφο είχε υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ωστόσο, άλλος Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε στις 17 Ιουνίου ότι ο Τραμπ υπέγραψε πλέον έντυπο αντίγραφο της συμφωνίας και άφησε να εννοηθεί ότι δεν είχε προηγουμένως υπογράψει ψηφιακά το έγγραφο, αλλά είχε απλώς παρακολουθήσει ως μάρτυρας την υπογραφή του από τον αντιπρόεδρο.

«Την Κυριακή (σ.σ. 14.06.2026) το μνημόνιο υπογράφηκε ψηφιακά από τον αντιπρόεδρο Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Πλέον έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και η… Ελβετία;

Παρά την επιβεβαίωση της υπογραφής, εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια για το εάν θα πραγματοποιηθεί η τελετή που είχε προγραμματιστεί στην Ελβετία.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μία επίσημη τελετή με τη συμμετοχή του Τζέι Ντι Βανς εξακολουθεί να αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Αντίθετα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε στο κρατικό δίκτυο IRIB ότι το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά και ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής στην Ελβετία.