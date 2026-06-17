Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας προσπαθεί να ανακαλύψει με ποιον ήταν στο μοιραίο ραντεβού η Αρετή

Ανατροπές και αποκαλύψεις περιλαμβάνει το επόμενο επεισόδιο της δραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο», το οποίο θα προβληθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 21:40 στο MEGA.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 18 Ιουνίου

Επεισόδιο 97: Η Αρετή, σε μία στιγμή έντασης με την Αλεξάνδρα, πέφτει κάτω και χάνει τις αισθήσεις της. Ο Οδυσσέας σπεύδει στο νοσοκομείο, ενώ η Ελένη και ο Χάρης εξακολουθούν να του κρύβουν τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας, φοβούμενοι την αντίδρασή του. Τη χαρά που φέρνει στο σπίτι ο γάμος της Μίνας και του Σάββα αμαυρώνει η ληστεία που κάνουν η Άσπα και ο Άλκης, ενώ η Αννέζα εκφράζει ανοιχτά πλέον τις αντιρρήσεις της για τη σχέση του Πωλ με την Εύα. Τέλος, ο Οδυσσέας ζητά τη βοήθεια του Λυμπέρη, προκειμένου να ανακαλύψει με ποιον ήταν στο μοιραίο ραντεβού η Αρετή.