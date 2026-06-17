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Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας προσπαθεί να ανακαλύψει με ποιον ήταν στο μοιραίο ραντεβού η Αρετή

Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας προσπαθεί να ...

Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο

Ανατροπές και αποκαλύψεις περιλαμβάνει το επόμενο επεισόδιο της δραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο», το οποίο θα προβληθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 21:40 στο MEGA.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 18 Ιουνίου

Επεισόδιο 97: Η Αρετή, σε μία στιγμή έντασης με την Αλεξάνδρα, πέφτει κάτω και χάνει τις αισθήσεις της. Ο Οδυσσέας σπεύδει στο νοσοκομείο, ενώ η Ελένη και ο Χάρης εξακολουθούν να του κρύβουν τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας, φοβούμενοι την αντίδρασή του. Τη χαρά που φέρνει στο σπίτι ο γάμος της Μίνας και του Σάββα αμαυρώνει η ληστεία που κάνουν η Άσπα και ο Άλκης, ενώ η Αννέζα εκφράζει ανοιχτά πλέον τις αντιρρήσεις της για τη σχέση του Πωλ με την Εύα. Τέλος, ο Οδυσσέας ζητά τη βοήθεια του Λυμπέρη, προκειμένου να ανακαλύψει με ποιον ήταν στο μοιραίο ραντεβού η Αρετή.

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#tags Μία νύχτα μόνο
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