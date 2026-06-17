Μάρκος Σεφερλής: «Αν ο γιος μου φύγει μόνος του για το εξωτερικό θα στεναχωρηθώ, αν πάρει και τη μάνα του μαζί θα χαρώ»

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε ο κωμικός Μάρκος Σεφερλής, με αφορμή τη νέα επιθεώρηση που παρουσιάζει στο Δελφινάριο.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, ενώ έκανε αναφορά και στη σύζυγό του Έλενα Τσαβαλιά, καθώς και στον γιο τους, Χάρης Σεφερλής.

«Είναι εύκολο να έχω δίπλα μου τη σύζυγό μου, Έλενα Τσαβαλιά… Για πολλούς φαίνεται δύσκολο. Εμείς έχουμε διαχωρίσει και λίγο τους ρόλους. Εγώ είμαι ο σκηνοθέτης, εκείνη είναι η ηθοποιός, η πρωταγωνίστρια θα έλεγα, που ακούει τις παρατηρήσεις μου. Είναι η μόνη που αντιμιλάει, που βγάζει γλώσσα, σε αντίθεση με τους άλλους ηθοποιούς, γιατί έχει το θάρρος», ανέφερε ο Μάρκος Σεφερλής.

Για τη σχέση του με τον γιο του αλλά και τις συναντήσεις τους με την κοπέλα του, εξομολογήθηκε: «Ό,τι πιο ωραίο να βγαίνεις με τον γιο σου και την κοπέλα του, και η κοπέλα του με την πεθερά της, όπως είναι η Έλενα.

Αλλά να διευκρινίσω ότι ο Χάρης μεγάλωσε πια, έχει κλείσει τα 22, έχει μπει στα 23, έχει και κοπέλα… Άρα λοιπόν, δεν είναι το παιδάκι εκείνο που ξέρετε όλοι -το λέω αυτό γιατί πολλοί μου λένε «Πόσο είναι ο Χάρης τώρα, δέκα, δώδεκα;» Έχουνε μείνει με την εικόνα του μικρού παιδιού που βλέπουν στις παραστάσεις. Επειδή εγώ δε μεγαλώνω, σου λέει… και το παιδί θα έχει μείνει μικρό. Η μαμά του έχει μικρύνει και λίγο εγώ», εξομολογήθηκε ο Μάρκος Σεφερλής.

Για τη σύντροφο του γιου του είπε: «Είναι ένα πολύ καλό κορίτσι. Ένα πολύ σεβαστικό κορίτσι, μου μιλάει στον πληθυντικό, αν και εμένα μου φαίνεται κάπως αυτό, αλλά, αφού το κάνει, δεν της έχω ζητήσει να το κόψει… Γελάει μαζί μου, γελάει με αυτά που κάνω. Έχει πάρα πολύ χιούμορ και η ίδια, τολμάει να κάνει και σε μένα αστεία, και ο Χάρης με κοροϊδεύει…», ανέφερε.