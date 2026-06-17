Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη το μέρος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, υποστηρίζοντας ότι το κείμενο έχει πλέον οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή.

«Είναι στην τελική του μορφή», δήλωσε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης (MoU) που διαπραγματεύθηκαν οι δύο χώρες.

Όταν ρωτήθηκε πού ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση. «Δεν το έχουμε καθορίσει ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του από τη σύνοδο της G7 με προορισμό το Παρίσι, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.