Έντονη αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ για τις συνεργασίες: «Γελοία η προσέγγισή σου» λέει η Διαμαντοπούλου στον Δούκα

Η αιχμηρή απάντηση Δούκα στη Διαμαντοπούλου
Αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ πυροδότησε η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών, με την Άννα Διαμαντοπούλου να ασκεί κριτική στις σχετικές τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα και τον δήμαρχο Αθηναίων να απαντά σε αντίστοιχα υψηλούς τόνους.
Η κα Διαμαντοπύλου δήλωσε αιχμηρά στο Open ότι η συζήτηση που προσπάθησε να ανοίξει ο δήμαρχος Αθηναίων για συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα είναι «συνταγή για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα για να φεύγουν οι ψηφοφόροι».
«Αυτό το θέμα, το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε', είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ", επισήμανε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου.
Η πρώην Επίτροπος είπε ακόμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να χαρίσει στη Νέα Δημοκρατία τους κεντρώους ψηφοφόρους, ενώ ξεκαθάρισε ότι το θέμα των συνεργασιών για την διακυβέρνηση θα εξαρτηθεί από την εντολή που θα δώσουν οι ψηφοφόροι στην κάλπη.
Δείτε τα σχετικά αποσπάσματα της συνέντευξής της:
Η αιχμηρή απάντηση Δούκα στη Διαμαντοπούλου
Στην κα Διαμαντοπούλου απάντησε λίγο αργότερα ο Χάρης Δούκας. Μέσω ανάρτησής του στα σόσιαλ μίντια, ο δήμαρχος Αθηναίων την κατηγορεί ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ. «Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο».
Στον χορό της αντιπαράθεσης μπήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να πάρει θέση για όσα είπε η Άννα Διαμαντοπούλου για την ομαλή πορεία των δημοσιονομικών μας μεγεθών και την καλή αποδοχή της χώρας στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα στο σχόλιό του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε:
«Συμφωνεί ο κ. Ανδρουλάκης με τη δήλωση της κ. Διαμαντοπούλου ότι «ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας -αυτό πρέπει να το παραδεχθώ». Τι λέει ο κ. Τσουκαλάς;».
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