Έντονη αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ για τις συνεργασίες: «Γελοία η προσέγγισή σου» λέει η Διαμαντοπούλου στον Δούκα

Αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ πυροδότησε η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών, με την Άννα Διαμαντοπούλου να ασκεί κριτική στις σχετικές τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα και τον δήμαρχο Αθηναίων να απαντά σε αντίστοιχα υψηλούς τόνους.

Η κα Διαμαντοπύλου δήλωσε αιχμηρά στο Open ότι η συζήτηση που προσπάθησε να ανοίξει ο δήμαρχος Αθηναίων για συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα είναι «συνταγή για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα για να φεύγουν οι ψηφοφόροι».

«Αυτό το θέμα, το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε', είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ", επισήμανε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου.

Η πρώην Επίτροπος είπε ακόμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να χαρίσει στη Νέα Δημοκρατία τους κεντρώους ψηφοφόρους, ενώ ξεκαθάρισε ότι το θέμα των συνεργασιών για την διακυβέρνηση θα εξαρτηθεί από την εντολή που θα δώσουν οι ψηφοφόροι στην κάλπη.

Δείτε τα σχετικά αποσπάσματα της συνέντευξής της: