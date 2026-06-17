Τουρκία: «Παραπληροφόρηση από κύκλους εχθρικούς τα όσα αναφέρει η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου»

Η απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ
Έντονη αντίδραση εξέφρασε η Τουρκία απέναντι στο περιεχόμενο της πρόσφατης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η ενταξιακή πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει υπό τις παρούσες συνθήκες.
Στην απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ, για τα όσα αναφέρει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε την Τετάρτη (17/.6/26), τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η έκθεση αυτή, περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους εχθρικούς προς την Τουρκία και δεν συνάδουν με τα γεγονότα.
Αναφέρεται πως είναι προφανές ότι συντάχθηκε στο πλαίσιο μιας σκόπιμης πολιτικής ατζέντας που αντανακλά τα ιδεολογικά κλισέ ορισμένων μελών του ΕΚ. Είναι σαφές ότι η έκθεση αποσκοπεί να επισκιάσει την τρέχουσα θετική ατζέντα, σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.
Τονίζεται ακόμη ότι αυτή η προσέγγιση, η οποία παρέχει έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις και κύκλους εχθρικούς προς την Τουρκία, αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο μακριά βρίσκεται το ΕΚ από την παρουσίαση ενός στρατηγικού οράματος για το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ.
«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά και με τον πιο έντονο τρόπο τη στοχοποίηση του αξιότιμου Υπουργού Δικαιοσύνης μας με αβάσιμες κατηγορίες, μέσω της διαστρέβλωσης των νομικών διαδικασιών που διεξάγονται από την ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη. Η τουρκική δικαιοσύνη δεν δέχεται καμία παρέμβαση από οποιονδήποτε διεθνή θεσμό, εξωτερικό παράγοντα ή πολιτικό κύκλο».
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