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Πάτρα: Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας με ομιλητή τον Κυριάκο Πιερρακάκη- ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των...

Στην οδό Ερμού 23

Πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας στην Πάτρα.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στα νέα γραφεία της κομματικής οργάνωσης, στην οδό Ερμού 23, στον 4ο όροφο, παρουσία στελεχών, μελών και φίλων της παράταξης.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Αχαΐας.

Όπως επισημάνθηκε από τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, τα νέα γραφεία φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τον πολιτικό διάλογο και την επικοινωνία με την κοινωνία, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο εξωστρέφειας και ενίσχυσης των δράσεων της τοπικής οργάνωσης.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαίας Κυριάκος Πιερρακάκης
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