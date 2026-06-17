Πάτρα: Νεκρή 70χρονη στο μπάνιο του σπιτιού της

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από την προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση
Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Πάτρα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Ιουνίου μια 70χρονη γυναίκα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο μπάνιο της οικίας της από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές και το ΕΚΑΒ.
Οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητικών αρχών δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από την προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση.
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