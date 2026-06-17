Οδοντωτός: Νέα παρέμβαση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την επαναλειτουργία της γραμμής

Ανακοίνωση σχετικά με τη συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου εξέδωσε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Οδοντωτού, καταθέτοντας τις θέσεις και τα αιτήματά της προς την κυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Οδοντωτού αναφέρει τα εξής:

Εμείς, οι κάτοικοι της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων, που συγκεντρωθήκαμε την 14η Ιουνίου 2026, στο Σιδηροδρομικό Σταθμό του Διακοπτού, διαπιστώνουμε ότι, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας, τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και οι εμπλεκόμενοι φορείς εξακολουθούν να μην δίνουν λύση ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού. Παράλληλα, οι εκλεγμένοι, κυβερνητικοί βουλευτές του Νομού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει δημόσια και έμπρακτη θέση στήριξης στον αγώνα μας, θα κριθούν αυστηρά από τους πολίτες της περιοχής. Η ανάληψη των καθηκόντων του νέου Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για την Κυβέρνηση να αποδείξει έμπρακτα ότι επιθυμεί την επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Ως εκ των ανωτέρω:

- Καταγγέλλουμε την ατεκμηρίωτη απόφαση της Κυβέρνησης-ΟΣΕ-Hellenic Train για το κλείσιμο του Οδοντωτού.

- Διαμαρτυρόμαστε για την αδιαφορία της Κυβέρνησης, που κρατά τον Οδοντωτό κλειστό για πάνω από τρεις μήνες, χωρίς να παίρνει κανένα μέτρο για την επαναλειτουργία του.

- Καταγγέλλουμε τη μετάθεση ευθυνών που επιχειρεί το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση

- Να αποφασίσει και να υλοποιήσει με συγκεκριμένο και σαφές χρονοδιάγραμμα, όλα τα μέτρα που χρειάζονται για την άμεση και ασφαλή επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

- Να αναλάβει τις ευθύνες της, χωρίς υπεκφυγές και μεταθέσεις και να συντονίσει και διευθύνει στην εκτέλεση του πλάνου αυτού τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον ΟΣΕ, για την εκτέλεση των έργων που πρέπει να γίνουν στα πρανή της γραμμής και τις σιδηροτροχιές.

- Να υποχρεώσει την Hellenic Train να τηρήσει πλήρως τις συμβατικές της υποχρεώσεις για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των συρμών και την επαναφορά όλων των προβλεπόμενων τακτικών δρομολογίων.

Η τοπική κοινωνία θα συνεχίσει και θα κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις της μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του Οδοντωτού.