Τσίπρας από Κύπρο: «Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα, να ενδιαφέρεσαι για τα προβλήματα»

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από την κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε σήμερα από την Κύπρο.

Στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης του Ινστιτούτου του και της δημόσιας συζήτησης που είχε με τον γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, με θέμα τον ρόλο της Αριστεράς στις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις, αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί «λαϊκισμού» που διατυπώνονται από το Μέγαρο Μαξίμου.

Αφορμή για την αντιπαράθεση αποτέλεσαν οι προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών και της μεσαίας τάξης.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την διακυβέρνηση της Αριστεράς σε Ελλάδα και Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «είχαμε αριστερές κυβερνήσεις αλλά υπήρχαν διαφορές.Η αριστερά στην Ελλάδα ήταν σε συνθήκες χρεοκοπίας».

Επισήμανε όμως πως «τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια αντιμετωπίστηκαν από τις δυνάμεις της δεξιάς με ένα κλίμα ακραίας τοξικότητας και ακραίου λαϊκισμού».

Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στην έννοια του λαϊκισμού αναφέροντας: «Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα, να ενδιαφέρεσαι για τα προβλήματά». Ενδεικτικά ανέφερε πως «προχθές ανακοινώσαμε μια δέσμη προτάσεων. Μεταξύ αυτών είπαμε ότι θα ήταν ωφέλιμο οι αστικές συγκοινωνίες να είναι δωρεάν. Μας είπαν λαϊκιστές! Αλλά όταν παίρνουν αποφάσεις για να μειώσουν την φορολογία των μερισμάτων, τις μεταβιβάσεις κληρονομιάς, όταν αυξάνουν τους μισθούς των μετακλητών, όταν αυξάνουν τους μισθούς των μητροπολιτών και όχι των γιατρών είναι υπεύθυνη πολιτική».

Συνολικά επισήμανε ότι η κυβερνητική εμπειρία «είναι ένα μάθημα για να ξέρουμε πως να αντιμετωπίζουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους αλλά κυρίως πως αντιμετωπίζουμε τους πολίτες: Χωρίς ενοχές».

Τόνισε την ανάγκη «να μην χάνουμε την πυξίδα μας: Θέλουμε να εκφράσουμε την μισθωτή εργασία. Τους μη βολεμένους θα έλεγα εγώ».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη κυβερνητική πολιτική, στην οικονομία και την φορολογία. Είπε αναφορικά με την Ν.Δ πως «ακολουθούν εδώ και 7 χρόνια την ίδια συνταγή: Αυξάνοντας τα περιθώρια κερδοφορίας των λίγων μπορούν να ωφεληθούν από τα ψίχουλα και οι φτωχοί. Αυτό δεν λειτουργεί πουθενά».

Αντίθετα επισήμανε «έχει οδηγήσει την χώρα στις τελευταίες θέσεις σε όλους τους κρίσιμους δείκτες με κυριότερο αυτόν που δείχνει το κατά κεφαλής ΑΕΠ με όρους αγοραστικής δύναμης». Τόνισε πως «αυτό που απαιτείται στην χώρα είναι αλλαγή πολιτικής. Ένα άλλο φορολογικό μείγμα: Δεν μπορούν τα βάρη να τα πληρώνουν οι αδύναμοι. Το τμήμα της κοινωνίας που έχει μεγάλο πλούτο πρέπει να συμβάλλει ανάλογα με τις δυνατότητές του».

Σημείωσε μάλιστα ότι πρέπει να προχωρήσει η εφαρμογή του περιουσιολογίου που νομοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να υπάρξει ακριβής προσδιορισμός. Επισήμανε πως «φορολογώντας διαρκώς την μεσαία τάξη και την μισθωτή εργασία κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει».

Μιλώντας για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως «εμείς δεν θα είμασταν εδώ, δεν θα είχαμε ιδρύσει την ΕΛ.Α.Σ αν από τον προοδευτικό χώρο υπήρχε εναλλακτική που να μπορεί να διεκδικήσει στα ίσια την διακυβέρνηση της χώρας».

Τόνισε ότι «δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια του και να κυβερνήσεις». Έτσι -σημείωσε- «αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και την δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνώσα. Να θέλει την εξουσία, να μην την φοβάται, προς όφελος των πολλών».

Επισήμανε πως «κυριαρχεί σήμερα μια αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι. Είναι μια αντιπολιτική θέση και στάση και το λένε συνήθως το λένε όσοι έχουν λερωμένη την φωλιά τους». Στην βάση αυτή είπε πως «πρέπει να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα: Εμείς δεν είμαστε στην πολιτική ως επαγγελματίες της πολίτικής αλλά ως ρομαντικοί που θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο και την ζωή των ανθρώπων γύρω μας».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στις επόμενες εκλογές λέγοντας πως «το μομέντουμ έχει ήδη δημιουργηθεί. Θα είναι μια αναμέτρηση που θα είναι ντέρμπι. Πάμε για να καταφέρουμε την συσπειρωση και συμαπράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές»

Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε και γιατα γεωπολιτικά ζητήματα. Αναφερόμενος στις σημερινές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη σχολίασε ότι «πριν από 100 χρόνια στην Ευρώπη κυριαρχούσε η αντίληψη ότι αν θέλεις την ειρήνη να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Είδαμε που οδήγησε αυτό». Τόνισε πως «αν θες να διασφαλίσεις για την ειρήνη πρέπει να παλεύεις για την ειρήνη» αν και ξεκαθάρισε ότι παράλληλα οφείλεις να γνωρίζεις την πραγματικότητα. Διευκρίνισε πως «ξέρουμε πως δεν ζούμε σε έναν κόσμο αγίων. Ξέρουμε σε ποιόν κόσμο ζούμε» και «ξέρουμε την αξία που έχει να έχεις ισχύ».

Ειδικά για τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «η Κύπρος έχει την δική της αυτοτέλεια. Η Ελλάδα όμως πρέπει να είναι αρωγός όταν πρόκειται να διεκδικήσει τα δικαιώματα που ανακύπτουν από το διεθνές δίκαιο».

Σχολιάζοντας την φημολογία για νέες πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για το Κυπριακό σημείωσε ότι το κύριο είναι να υπάρξει πολιτική βούληση για την επίλυση. Τάχθηκε υπέρ της ανεύρεσης λύσης σημειώνοντας πως «όσο περνάνε τα χρόνια 52 χρόνια πια, τόσο η κατάσταση που δημιουργήθηκε με την εισβολή θα παγιώνεται και θα χειροτερεύουν οι συνθήκες». Σημείωσε ότι «πατριωτισμός είναι να μην αφήνεις προβλήματα άλυτα» και «πατριωτισμός είναι να δημιουργείς τις συνθήκες για να μην περνάνε τα προβλήματα στην νέα γενιά».

Ο Στέφανος Στεφάνου

Αναφερόμενος στην αριστερά, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου επισήμανε ότι από τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο «ο κόσμος θέλει να δει όχι κάποιον που ερμηνεύει την συμφορά του αλλά κάποιον που θα τον βγάλει από την συμφορά του».

Ιστορικά ανέφερε: «Πότε είχαμε την μαζικοποίηση των κομμάτων της αριστεράς στην Ευρώπη: Όταν τέθηκε η αριστερά μπροστά στον αγώνα ενάντια στον φασισμό».

Στην βάση αυτή τόνισε πως σήμερα «δεν φθάνει η αριστερά να λέει ότι είμαστε πρωταθλητές της ειρήνης. Η αριστερά που έχει τις δικές της αξίες δεν θα πρέπει να διστάζει να υιοθετεί κάθε προοδευτική κατάκτηση που έχει οικοδομήσει η ανθρωπότητα» και «να γίνει η αριστερά ο φορέας του διεθνούς δικαίου».

Πρόσθεσε ότι «όποτε η αριστερά βγήκε μπροστά στην κοινωνική ατζέντα με συγκεκριμένα προγράμματα στο επίπεδο της διακυβέρνησης, τότε την εμπιστεύθηκε ο κόσμος». Παράλληλα επισήμανε ότι υπάρχουν διαφωνίες στον χώρο αλλά η αριστερά «μέσα από τις διαφωνίες πρέπει να βρει τον τρόπο να οικοδομήσει μια ενότητα» για την οποία «χρειάζεται σχεδιασμός, πολιτική βούληση και αξιοποίηση της εμπειρίας». Τόνισε πως «η αριστερά πρέπει να καταφέρει να εμπνεύσει αυτούς που θέλει να εκπροσωπήσει. Την πλειοψηφία της κοινωνίας».

Στέφανος Στεφάνου αναφέρθηκε και στη αναμενόμενη πρωτοβουλία από την πλευρά του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Λέγοντας πως ο γενικός γραμματέας του οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες «θέλει να δημιουργήσει ένα περίγραμμα που να δείχνει το πεδίο της λύσης του Κυπριακού».

Τόνισε πως «κρίσιμο ζήτημα είναι να διαφυλαχθούν οι συγκλίσεις, το περίγραμμα να περιλαμβάνει τα ζητήματα που έχουν μείνει ανοιχτά». Εκτίμησε ότι «αν καταφέρουμε να επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε δεν είναι μεγάλος. Θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση που θα επιδείξουν οι εμπλεκόμενοι».