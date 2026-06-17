«Κινηματογράφος για Όλους»: Η εμπειρία του σινεμά έφτασε για πρώτη φορά στην Κάτω Βασιλική Ναυπακτίας

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Κάτω Βασιλικής του Δήμου Ναυπακτίας, η δράση «Κινηματογράφος για Όλους: Διαγενεακότητα, Βιωματικές Προβολές και Δράσεις για Παιδιά και Γονείς απομακρυσμένων περιοχών της Δυτικής Ελλάδας», από την ομάδα της Co2gether, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην Κάτω Βασιλική και αγκαλιάστηκε θερμά από την τοπική κοινωνία, συγκεντρώνοντας μεγάλη προσέλευση κατοίκων και επισκεπτών. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία των παιδιών, τα οποία συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες, χαρίζοντας ζωντάνια και κέφι στη βραδιά.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ταινίες με κοινωνικά μηνύματα που ανέδειξαν αξίες όπως η αλληλεγγύη, η φροντίδα και η σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης. Παράλληλα, το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από δημιουργικές και ψυχαγωγικές δράσεις για τα παιδιά, όπως face painting, χορό και τραγούδι, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Η δράση «Κινηματογράφος για Όλους» δημιουργήθηκε με στόχο να μεταφέρει την εμπειρία του κινηματογράφου σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε πολιτιστικές δραστηριότητες είναι περιορισμένη ή όπου δεν υπάρχει μόνιμη κινηματογραφική αίθουσα. Στην Κάτω Βασιλική, όπου δεν λειτουργεί κινηματογράφος, η πρωτοβουλία αυτή έδωσε σε παιδιά, γονείς και κατοίκους τη δυνατότητα να ζήσουν μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία στον τόπο τους. Μέσα από την παρουσία της σε απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, η ομάδα της Co2gether επιδιώκει να ενισχύσει την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, ώστε όλοι ανεξαρτήτως τόπου διαμονής να έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν δράσεις που συνδέουν, εμπνέουν και δημιουργούν κοινές εμπειρίες.

Η πρώτη αυτή διοργάνωση στην Κάτω Βασιλική άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, αποδεικνύοντας ότι ο κινηματογράφος μπορεί να αποτελέσει αφορμή για συνάντηση, ψυχαγωγία και ουσιαστική σύνδεση της τοπικής κοινότητας. Η μεγάλη συμμετοχή και τα χαμόγελα των παιδιών αποτέλεσαν την πιο όμορφη επιβεβαίωση της επιτυχίας της δράσης.