Ο Τζόκοβιτς και η κόρη του χορεύουν με την Ντάρα- ΒΙΝΤΕΟ

Η νικήτρια της φετινής Eurovision, βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς είναι καλεσμένη στα βραβεία Mad
Η νικήτρια της φετινής Eurovision, Ντάρα, βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς είναι καλεσμένη στα βραβεία Mad που θα πραγματοποιηθούν σε λίγες ημέρες.
Η Βουλγάρα τραγουδίστρια επισκέφθηκε τη Βουλιαγμένη, όπου συναντήθηκε τυχαία με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και την οικογένειά του. Ο Σέρβος τενίστας δεν έχασε την ευκαιρία και μαζί με την κόρη του, Τάρα, αλλά και την Ντάρα, χόρεψαν το Bangaranga.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια ανάρτησε το σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τι μικρός που είναι ο κόσμος! Όταν μιλά η μοίρα, την ακούς… και κάνεις το Bangaranga. Χθες συνάντησα τυχαία τον Nόβακ Τζόκοβιτς ενώ δειπνούσα. Ήταν μια εντελώς απρόσμενη συνάντηση, αλλά με κάποιον τρόπο έμοιαζε σαν να ήταν γραφτό να συμβεί».
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