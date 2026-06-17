Ο «Θίασος» του Θ. Αγγελόπουλου επιστρέφει στο Αίγιο μέσα από την έκθεση "Αναζητώντας τα ίχνη της Πόλης Χ"

Η έκθεση «Αναζητώντας τα ίχνη της Πόλης Χ – Ο “Θίασος” του Αγγελόπουλου σε διάλογο με το αστικό τοπίο, τον χώρο και τον χρόνο», παρουσιάζεται από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου 2026, στον κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου, στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» (AISFF5).

Η έκθεση, με αφετηρία τη μελέτη του Μανόλη Κορρέ για το αστικό τοπίο στον «Θίασο» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, αναδεικνύει την κινηματογραφική «Πόλη Χ» μέσα από αρχιτεκτονικά σχέδια, χαρτογραφήσεις, φωτογραφίες,

κινηματογραφικά αποσπάσματα και αρχειακό υλικό.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τους επιμελητές την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στις 18:00.

Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του συλλογικού τόμου Ίχνη αιωνιότητας: Θόδωρος Αγγελόπουλος (1935-2012) (Επιμ.: Χ. Χρυσανθόπουλος, Έ. Λεμονίδου, Γ. Κόκκινος, Α. Π. Ανδρέου / Εκδόσεις Ταξιδευτής, 2025). Διοργάνωση παρουσίασης: Ερευνητικό Δίκτυο για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πενήντα και πλέον χρόνια μετά την πρώτη προβολή του, ο "Θίασος" (1975) του Θόδωρου Αγγελόπουλου παραμένει ένα έργο αναφοράς, με ανεξίτηλο αποτύπωμα. Μάλιστα, τον Μάιο του 2026 ανακηρύχθηκε από τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου ως η σημαντικότερη ελληνική ταινία όλων των εποχών. Κι όμως, παρά τον τεράστιο όγκο κριτικών, μελετών και αναλύσεων που έχουν αφιερωθεί στο έργο του Αγγελόπουλου, εξακολουθούν να αναδύονται πτυχές του που παραμένουν ανεξερεύνητες.

Μία από αυτές φωτίζει η πρόσφατη μελέτη του αρχιτέκτονα και ομότιμου καθηγητή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Μανόλη Κορρέ «Αστικό τοπίο στον Θίασο του Αγγελόπουλου», η οποία δημοσιεύθηκε στον συλλογικό τόμο Ίχνη αιωνιότητας: Θόδωρος Αγγελόπουλος (1935–2012), Εκδόσεις Ταξιδευτής, 2025. Αναλύοντας τα πλάνα της ταινίας, τις κινήσεις της κάμερας και των ηθοποιών, αλλά και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των χώρων, ο Κορρές αποκαλύπτει έναν από τους λιγότερο ορατούς αλλά καθοριστικούς μηχανισμούς της: τη συγκρότηση μιας κινηματογραφικής γεωγραφίας που υπερβαίνει τα όρια του πραγματικού χάρτη.

Στο εμβληματικό φιλμ "Θίασος" του 1975, περισσότερα από 2.000 φυσικά χιλιόμετρα που χωρίζουν την Ξάνθη, τα Ιωάννινα, την Άμφισσα και το Αίγιο εκμηδενίζονται. Η γεωγραφική απόσταση μετατρέπεται σε κινηματογραφικό χρόνο: ένας ηθοποιός εισέρχεται σε ένα κτήριο στο Αίγιο και, με το επόμενο βήμα του, εξέρχεται σε μια πλατεία της Άμφισσας. Πραγματικές πόλεις και γειτονιές ενώνονται σε μια νέα πόλη που δεν υπάρχει στον χάρτη, αλλά μόνο στην οθόνη και στη μνήμη των θεατών.

Στο πλαίσιο αυτής της ανάγνωσης, το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» παρουσιάζει, από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου 2026, στον κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου, την έκθεση «Αναζητώντας τα ίχνη της Πόλης Χ ­­― Ο Θίασος του Αγγελόπουλου σε διάλογο με το αστικό τοπίο, τον χώρο και τον χρόνο», σε επιμέλεια και εκθεσιακό σχεδιασμό της Αλεξάνδρας Ασσαντουριάν (Μουσειολόγου) και του Ανδρέα Βούρτση (Ιστορικού).

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η «Πόλη Χ»: μια κινηματογραφική πόλη που δεν υπάρχει ως ενιαίος γεωγραφικός τόπος, αλλά προκύπτει από τη σύνδεση διάσπαρτων χώρων της ελληνικής επικράτειας. Με εξαίρεση το Αίγιο, οι τόποι του Θιάσου παραμένουν ανώνυμοι, δημιουργώντας —σε πλήρη αντίστιξη με την «καρτ-ποστάλ» τουριστική αισθητική της εμπορικής φιλμογραφίας της εποχής— μια οικεία αλλά ταυτόχρονα φαντασιακή συλλογική τοπογραφία, ένα «αληθινό πανόραμα της παλιάς ελληνικής αστυγραφίας» κατά τον Μ. Κορρέ, αλλά και έναν απόλυτα «βιωμένο χώρο» (l'espace vécu), κατά τον Η. Lefebvre.

Αρχιτεκτονικά σχέδια του Μανόλη Κορρέ, χαρτογραφήσεις, φωτογραφίες, κινηματογραφικά αποσπάσματα και πρωτότυπο αρχειακό υλικό συνθέτουν τον κορμό της έκθεσης. Οι επισκέπτες/ριες καλούνται να ακολουθήσουν τα ίχνη της Πόλης Χ και να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο ο κινηματογράφος μετασχηματίζει τον κοινώς αντιληπτό χώρο σε μνήμη, αφήγηση και εμπειρία.

Η έκθεση αποτελεί καρπό της ερευνητικής και εκθεσιακής δραστηριότητας της ομάδας συγκρότησης του Αρχείου Θόδωρου Αγγελόπουλου (Δρ. Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Ανδρέας Βούρτσης, Αλεξάνδρα Ασσαντουριάν) και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Οικογένεια Θόδωρου Αγγελόπουλου (η αρχική ιδέα για την πραγματοποίησή της ανήκει στη Φοίβη Οικονομοπούλου) και το Ερευνητικό Δίκτυο για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Διάρκεια έκθεσης: 21–28 Ιουνίου 2026.

Επισκέψιμη καθημερινά από τις 19:00 έως τη λήξη των προβολών.