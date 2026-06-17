Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «πλήρη επιτυχία» τη συμφωνία με το Ιράν

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία οδηγεί στον τερματισμό της τρέχουσας κρίσης, προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και εξασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο . «Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή» ανέφερε.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν αποχωρήσει από τη σύνοδο κορυφής, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι «δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, δηλώνοντας ότι η συμφωνία «πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://x.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> holds a press conference before concluding his time at the G7 summit in Evian, France: "This meeting could not have come at a better time. On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish... ending the current conflict,… <a href="https://t.co/DEKo7MiVIS">pic.twitter.com/DEKo7MiVIS</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://x.com/RapidResponse47/status/2067278783585845271?ref_src=twsrc%5Etfw">June 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Αν δεν είχαμε πετύχει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς για άλλες τρεις εβδομάδες, δύο εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες ή ακόμη και δύο χρόνια. Κανείς δεν ξέρει» πρόσθεσε.

«Δεν ήθελα να δω μια οικονομική καταστροφή εξαιτίας του πολέμου»

Παράλληλα, ανέφερε ότι η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν αποτελείται από «πολύ έξυπνους ανθρώπους» και εμφανίζεται «πολύ λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη» σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ, εκτίμησε ότι οι νέοι Ιρανοί ηγέτες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία.

«Πιστεύω ότι θα συμπεριφερθούν πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι βλέπουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, στον οποίο δεν είχαν ποτέ εκτεθεί μέχρι σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι η συνέχιση του πολέμου θα είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις: «Δεν ήθελα να δω οικονομική καταστροφή. Αν συνεχίζατε έτσι, αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί» είπε.

«Είπα στον Νετανιάχου να υιοθετήσει μια πιο ήπια προσέγγιση στο Λίβανο»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλό άνθρωπο», προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο περισσότερο απ’ όσο πρέπει».

«Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Υπήρξε ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ τους σχετικά με τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο: «Του είπα ότι θα μπορούσε να κινηθεί με πιο ήπιο τρόπο. Ίσως να μην χρειάζεται να γκρεμίζεται ένα κτίριο κάθε φορά που μπαίνει σε αυτό κάποιος που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ» δήλωσε.

Παρά τις επιμέρους διαφωνίες, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών παραμένει ιδιαίτερα στενή, σημειώνοντας πως ο Νετανιάχου συνηθίζει να περιγράφει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον «μεγάλο εταίρο» και το Ισραήλ ως τον «πολύ μικρό εταίρο». «Και αυτό είναι αλήθεια», κατέληξε ο Τραμπ.