Άφθονο γέλιο στην πρεμιέρα της ταινίας «Η Μεγάλη Σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου»

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 η επίσημη αθηναϊκή πρεμιέρα της ταινίας «Η Μεγάλη Σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου», στον υπέροχο θερινό κινηματογράφο «Φλοίσβος», παρουσία ανθρώπων του καλλιτεχνικού χώρου, δημοσιογράφων και φίλων του σινεμά.

Οι θεατές απόλαυσαν την ανατρεπτική κωμωδία του Αθανάσιου Τόμμυ Σκλάβου, μια ταινία που εξερευνά την ανθρώπινη φύση και φωτίζει, με έξυπνο χιούμορ και ευαισθησία, τις αντιφάσεις, τα πάθη και τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Ο CEO της εταιρείας διανομής Tanweer, Γιάννης Καλφακάκος, προλόγισε την ταινία και ευχαρίστησε τον Δήμο Αλίμου για την υποστήριξή του στην ταινία, σημειώνοντας πως είναι η πρώτη φορά που Δήμος επιλέγει να συμμετέχει ως παραγωγός σε κινηματογραφικό έργο.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον θετικό αντίκτυπο που είχε η συμμετοχή του Δήμου στην τοπική κοινωνία, καθώς δόθηκε η ευκαιρία σε δημότες να ασχοληθούν ενεργά με τον πολιτισμό, ενώ το όλο εγχείρημα συνέβαλλε στην εξωστρέφεια και στην θετική προβολή του Αλίμου. Ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη και τους συντελεστές για την αγάπη με την οποία δούλεψαν, τους χορηγούς, καθώς και την Tanweer για την συμβολή της μέσω της διανομής της ταινίας στην ενθάρρυνση τέτοιων πρωτοβουλιών.

Ο σκηνοθέτης από τις ΗΠΑ όπου και βρίσκεται, μέσω βίντεο, ευχαρίστησε τον Δήμο Αλίμου, τους συντελεστές και το κοινό για την παρουσία τους και τη θερμή υποδοχή της ταινίας.

Μετά την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, «Η Μεγάλη Σφαγή των Β' ΚΑΠΗ Αλίμου» ετοιμάζεται να ξεκινήσει το ταξίδι της στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 σε διανομή από την Tanweer.

Σύνοψη

Ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα, θα επιχειρήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, μέσα από το πρίσμα ανάμεικτων στοιχείων μαύρης κωμωδίας και συγκινητικού δράματος.

Σχετικά με την ταινία

Η ταινία αποτελεί πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής του Αλίμου, αποτυπώνοντας ένα στοργικό πορτρέτο της κοινωνίας του, αλλά και μια αντιπροσωπευτική εικόνα της περιοχής. Γυρισμένη αποκλειστικά σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους του Δήμου, αποτυπώνει την ήρεμη ομορφιά της αθηναϊκής ριβιέρας και διερευνά κοινωνικά θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία, όπως η απομόνωση, το τραύμα και τα στερεότυπα.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν μέλη των ΚΑΠΗ, ερασιτέχνες ηθοποιοί από το εργαστήρι ηθοποιίας του Δήμου Αλίμου, μαθητές σχολείων, και ηλικιωμένοι δημότες, φέρνοντας αυθεντικότητα και συναίσθημα στους ρόλους τους με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη. Η πληρότητα του κοινωνικού δείγματος του καστ, που συμπεριλαμβάνει σε ένα μικρό κάμεο, ακόμα και τον δήμαρχο Αλίμου, πλαισιώνεται από επαγγελματίες ηθοποιούς, και έχει ως αποτέλεσμα, ένα ανεπανάληπτα αυθεντικό καθρέφτισμα της κοινωνίας.

*Ο Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος είναι Έλληνας σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, που δραστηριοποιείται, τα τελευταία χρόνια, με επιτυχία στον χώρο του κινηματογράφου στην Ελλάδα και την Αμερική και έχει ξεχωρίσει για το αυστηρό και καινοτόμο κινηματογραφικό του στυλ. Η δουλειά του χαρακτηρίζεται από έντονη προσωπική εμπλοκή και συνεργασία με διαφορετικές κοινότητες, προκειμένου να φέρει στην οθόνη ιστορίες που συνδυάζουν το ρεαλισμό με το πειραματικό στοιχείο. Με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και την αντιπροσώπευση LGBTQ+ ατόμων, επιλέγει να αφηγείται ιστορίες που προκαλούν και συγκινούν.

Credits

Πρωταγωνιστούν: Λυδία Μπαγεώργου, Νίκος Δαμουλής, Άρης Κρούσκος, Έλλη Ξείπα, Όλγα Θυμαρά, Δέσποινα Δημητριάδου, Μελπώ Παπαδοπούλου, Μάρθα Ρούτσου, Φρόσω Νεοκοσμίδου, Λήδα Σιουρούνη, Βίκη Συβίτου, Στευή Κεσκινίδη, Γιώτα Παπανίκου, Μάρθα Γιαννακοπούλου, Βάσω Αντωνίου, Δέσποινα Κατσαρού, Βαγγέλης Παπαδάκης, Νικόλ Κρούσκου, Γιώργος Παναγιώτου, Κώστας Αθανασίου, Γιώργος Κοντός, Αθηνά Ζηκοπούλου, Κίκα Σουρούλλα, Ρείνα Χατζή, Αλέξης Γιαννακόπουλος, Γιάννης Αβράμης, Έρη Λούκα, Έφη Σβίγκα, Κώστας Καμπουράκης, Ρενάτα Μαρ, Ελένα Πλατάνα, Κατερίνα Πέτσου, Ελισάβετ Μακρή, Μάρκος Κρούσκος, Γιάννης Ζωγραφάκης, Δημήτρης Ζωγραφάκης, Ανδρέας Κονδύλης, Μαρία Ξένου.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος.

Παραγωγοί: Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος, Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Μπαλωμένος

Μοντάζ: Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος

Οπερατέρ: Μιχάλης Μπαρμπαρής, Αλέξανδρος Σούμας

Μουσική: Αλέξανδρος Μιάρης

Ηχοληψία: Θανάσης Χούτος, Άγης Βούγας

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Φρόσω Νεοκοσμίδου, Γιώτα Παπανίκου

Βοηθοί Παραγωγής: Μιμίκα Ντόρλη, Λήδα Σιουρούνη

Παραγωγή: Δήμος Αλίμου, Proper Yellow Productions, 576 digital

Διανομή: Tanweer Alliances S.A.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Ιουνίου 2026 και είναι πιθανό να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Στην πρεμιέρα της ταινίας στο σινέ Φλοίσβος βρέθηκαν ηθοποιοί όπως η Δήμητρα Σιγάλα, η Λουκία Παπαδάκη, ο Αργύρης Πανταζάρας, η χορογράφος Γκαλένα Βελίκοβα, κ.α.

Οι φωτ. εστάλησαν από την Tanweer.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ