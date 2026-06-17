Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Μου είπε ότι βιάζεται»- Η μαρτυρία του τελευταίου ανθρώπου που την είδε

Νέα στοιχεία για την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται τις τελευταίες 18 μέρες από την ευρύτερη περιοχή των Χανίων στην Κρήτη

Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε την 45χρονη πριν την εξαφάνισή της, με την οποία μάλιστα μίλησε, ήταν ο ενοικιαστής που μίσθωνε το σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Μιλώντας στο MEGA ο ενοικιαστής, περιέγραψε την τελευταία τους συνάντηση και τα όσα είδε, μέχρι η γυναίκα να χαθεί από το οπτικό του πεδίο.

18 μέρες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση και ενώ οι Αρχές μιλούν για ενδείξεις που αφήνουν ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της αγνοούμενης, ενώ η περιοχή που κινήθηκε σκανάρεται με προσοχή. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας και στη λήψη καταθέσεων από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρχές κάνουν έρευνα στο σπίτι της αγνοούμενης το οποίο νοίκιαζε σε εργάτη. Η κάμερα του «Live News» συνάντησε τον ενοικιαστή του σπιτιού της αγνοούμενης γυναίκας, που βρίσκεται πολύ κοντά στην στάση λεωφορείου: «Στο σπίτι ήρθε στις 16:45. Μου λέει βιάζομαι, θέλω να προλάβω το λεωφορείο που φεύγει στις 5».

Όπως είπε, μετά το τέλος της ολιγόλεπτης συνάντησής τους στις 30 Μαΐου, είδε την Σταυρούλα Λεβεντάκη να κατευθύνεται προς τη στάση: «Με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι βαστούσε δύο τσάντες. Την ώρα που έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες και έφυγε. Έμεινε 2-3 λεπτά».

Ο ενοικιαστής του σπιτιού ανέφερε ότι παλαιότερα το διαμέρισμα ανήκε στην 45χρονη και στον αδερφό της. Είχε τύχει να βρεθεί μπροστά σε τσακωμό τους: «Στο μισό σπίτι έμενε ο αδελφός της. Πήρε και τον πέταξε έξω από το σπίτι. Έλεγε πως το σπίτι είναι δικό της και δεν έχει καμία δουλειά να είναι ο αδελφός της στο υπόλοιπο σπίτι».

Ο αδερφός της αγνοούμενης γυναίκας σημείωσε πως οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες για ένα διάστημα, όχι όμως εξαιτίας οικονομικών διαφορών, αλλά εξαιτίας της αδιαφορίας που καταλόγιζε στην αδερφή του στο θέμα με τους άρρωστους γονείς τους.

«Δεν ήμασταν δεμένα σαν αδέρφια αλλά δεν ήθελε να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε κάποια περιουσία να μοιράσουμε ώστε να έχουμε διαφορά. Η μόνη διαφορά ήταν οι πεποιθήσεις των γονιών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, οικονομικό ξέρω εγώ. Ούτε αυτή πεινούσε, ούτε εγώ πεινάω. Δηλαδή να κάτσω να φάω την αδελφή μου για να επωφεληθώ οικονομικά», είχε πει.

Τις εντάσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια, γνώριζαν και ορισμένοι από τους συγγενείς τους: «Περιουσία και λεφτά έχουν. Γι’ αυτό ήμουν τσαντισμένη. Πώς δεν έβαζε μια γυναίκα για να μην ταλαιπωρείται η γυναίκα».