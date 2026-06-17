Πάτρα: Ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στο Επιμελητήριο Αχαΐας- ΦΩΤΟ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Αχαΐας στην Πάτρα, όπου συζήτησε με τοπικούς φορείς τις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Ελλάδας, με φόρα κρίσιμα ζητήματα όπως οι υποδομές, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η ενεργειακή μετάβαση και η δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού κέντρου στην πόλη.

Σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Αχαΐας, σχετικά με την επίσκεψη Πιερρακάκη, αναφέρει: "Τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη υποδέχθηκε το Επιμελητήριο Αχαΐας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πάτρα, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη, του βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικών φορέων και μελών της επιχειρηματικής κοινότητας.

Καλωσορίζοντας τον Υπουργό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης αναφέρθηκε στη φετινή συμπλήρωση 190 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του πρώτου Επιμελητηρίου της χώρας, σημειώνοντας ότι ο θεσμός αποτελεί διαχρονικό πυλώνα στήριξης της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.

Παράλληλα, συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή σημαντική διάκριση για τη χώρα και ένδειξη εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα.

Ο κ. Λουλούδης παρουσίασε αναλυτικά τις βασικές προκλήσεις αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα συμπεράσματα της πρόσφατης μελέτης του ΙΟΒΕ για την πορεία των ελληνικών περιφερειών, τα οποία ανέδειξαν την ανάγκη λήψης ουσιαστικών πρωτοβουλιών για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής.

Στην τοποθέτησή του έθεσε σειρά κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν:

• Τη διαμόρφωση της Πάτρας ως ισχυρού περιφερειακού πόλου ανάπτυξης μέσω σύγχρονου χωροταξικού σχεδιασμού, αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος και άρσης των περιφερειακών ανισοτήτων.

• Την αξιοποίηση του σημαντικού επιστημονικού και ερευνητικού κεφαλαίου της πόλης, με στόχο τη μετατροπή της Πάτρας σε κόμβο καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης, μέσα από τη συνεργασία των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων.

• Τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία, με ενίσχυση των περιφερειακών επενδυτικών ταμείων, της μικροχρηματοδότησης και των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

• Τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τη μετατροπή της ενεργειακής μετάβασης σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

• Την επιτάχυνση κρίσιμων υποδομών, όπως ο σιδηρόδρομος, το λιμάνι της Πάτρας, το αεροδρόμιο του Αράξου και τα δίκτυα logistics, που μπορούν να αναβαθμίσουν καθοριστικά τη θέση της Δυτικής Ελλάδας στον οικονομικό χάρτη.

• Την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, του συνεδριακού και αγροδιατροφικού τουρισμού, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόταση δημιουργίας μόνιμου εκθεσιακού κέντρου στον χώρο του Παλαιού Λιμένα Πατρών, με αφορμή την επιτυχημένη διοργάνωση της AgroFood & Drink 2026 και τη δημιουργία του θεσμού Patra Expo. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υπογράμμισε ότι η γεωγραφική θέση της Πάτρας, οι μεταφορικές υποδομές και οι δυνατότητες φιλοξενίας καθιστούν την πόλη ιδανικό προορισμό για μεγάλες εκθεσιακές διοργανώσεις, ζητώντας τη στήριξη της Πολιτείας για την υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, τέθηκε το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης για την άρση της εγγυητικής ευθύνης πρώην διοικήσεων του ΒΙΟΠΑ Πάτρας, καθώς και ζητήματα που αφορούν τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο, τη σιδηροδρομική σύνδεση της περιοχής και τα προβλήματα της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών.

Από την πλευρά του, ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Αντώνης Κουνάβης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου, επισημαίνοντας την επιτυχία της πρώτης μεγάλης έκθεσης AgroFood & Drink – Patras Expo και εκφράζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της προσπάθειας για δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού χώρου στην Πάτρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική στόχευση για την ένταξη της Πάτρας στον χάρτη της κρουαζιέρας, καλώντας τον Υπουργό να στηρίξει ενεργά την προσπάθεια που υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, επισημαίνοντας ότι η σύνδεση της γνώσης με την παραγωγή αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συνεχάρη τη διοίκηση του Επιμελητηρίου για τον δομημένο τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τα ζητήματα της περιοχής, σημειώνοντας ότι η Πάτρα διαθέτει σημαντική αναπτυξιακή «πρώτη ύλη», τόσο λόγω του πανεπιστημίου και των ερευνητικών της δομών όσο και λόγω του λιμανιού και της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη προκύπτει μέσα από τη δημιουργία νέου πλούτου, την καινοτομία, τις επενδύσεις και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. Τόνισε ακόμη ότι η Πολιτεία οφείλει να αφαιρεί εμπόδια, να προχωρά σε κρίσιμες υποδομές και να δημιουργεί συνθήκες που θα επιτρέψουν στις τοπικές οικονομίες να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο λιμάνι της Πάτρας, το οποίο χαρακτήρισε σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο όχι μόνο για τη Δυτική Ελλάδα αλλά και για τη χώρα συνολικά, ενώ αναγνώρισε τη σημασία του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι το θέμα αποτελεί προτεραιότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Πάτρα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον της περιοχής, τονίζοντας ότι με συντονισμένες ενέργειες και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα"