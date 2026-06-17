Δράμα: «Μου είχε πει ότι ενημέρωσε την υπηρεσία για τις απειλές»- Αποκαλύψεις από τον ψυχολόγο της 45χρονης

Ανείπωτη είναι η θλίψη σε ολόκληρη την πόλη της Δράμας, μετά την τραγική γυναικοκτονία και αυτοκτονία, με δράστη και αυτόχειρα έναν 51χρονος αστυνομικό, ο οποίος δολοφόνησε την 45χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και έπειτα έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Την ώρα που δύο οικογένειες θρηνούν τον χαμό του 45χρονου θύματος της γυναικοκτονίας αλλά και του συζύγου της, ο οποίος αυτοκτόνησε αφού τη δολοφόνησε μέσα στο σπίτι τους στη Δράμα, βασικό ερώτημα αποτελεί η ψυχολογική κατάσταση του 51χρονου δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός είχε επισκεφθεί ιδιωτικά στρατιωτικό ψυχολόγο λόγω έντονου άγχους για τον χωρισμό του από την 45χρονη, ο οποίος τον παρέπεμψε σε ψυχίατρο που του χορήγησε φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο έκρινε πως δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας.

Λόγω ιατρικού απορρήτου, η Ελληνική Αστυνομία δεν ενημερώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα ο δράστης να συνεχίσει να κατέχει το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, το θύμα βίωνε για χρόνια ασφυκτική ψυχολογική πίεση και ακραία ζήλια. Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα περίπου δύο εβδομάδες πριν το φονικό, όταν ο 51χρονος εισέβαλε στο σπίτι όπου διέμενε πλέον μόνη της η 45χρονη και την απείλησε ευθέως με το γεμάτο όπλο του.

Παρά τον τρόμο της και τη συμβουλή του δικού της ψυχολόγου να αλλάξει κλειδαριές, η γυναίκα απέφυγε να υποβάλει επίσημη μήνυση ή να καταγγείλει το περιστατικό στην υπηρεσία της, πιθανότατα σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την καριέρα του και και κυρίως τα δύο παιδιά τους.

«Στην τελευταία συνεδρία μου είχε πει ότι είχε ενημερώσει ήδη την υπηρεσία της. Ότι ενημέρωσε και ανέφερε ότι υπήρχε πρόβλημα με κάποιες απειλές. Της είπα να αλλάξει κλειδαριές στο σπίτι. Της είπα να πάρει τα μέτρα της. Να μιλήσει με δικηγόρο. Ήταν έντονες οι καταστάσεις. Δεν άντεχε. Κατάφερε και έφυγε από το σπίτι. Ηρέμησε, χαλάρωσε, μετά ερχόταν αυτός έτσι κάποιες φορές να δει τον μικρό. Την προέτρεψαν κι εγώ, γιατί μου είχε πει ότι τα ανέφερε αυτά στην αστυνομία. Μου είπε ότι ζήτησε από την αστυνομία μία φορά να της κάνουν μετάθεση και της είπα μετά ξανά, την τελευταία φορά που τον είδε και ήταν έτσι πιο έντονος: “Να πας να τους τα πεις, ρε παιδί μου, να ζητήσεις. Τώρα με αυτά που τους είπες, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν απειλές και λοιπά, μήπως τώρα σε διώξουν. Σε στέλνουν αλλού, για κάποιο διάστημα, να χαλαρώσουν τα πράγματα” γιατί σε τέτοιους έντονους χωρισμούς χρειάζεται απόσταση»., είπε ο ψυχολόγος της 45χρονης μιλώντας στο MEGA.

Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι, από τη στιγμή που οι αξιωματικοί είχαν περάσει τα ψυχομετρικά τεστ και δεν υπήρχε επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, δεν υπήρχε νομικό «πάτημα» για την αφαίρεση του οπλισμού. Πλέον, εγείρεται το ερώτημα αν αυτή η γυναικοκτονία θα μπορούσε να είχε αποτραπεί, εάν κάποιοι είχαν «σπάσει» τη σιωπή τους και είχαν αξιολογήσει εγκαίρως την επικινδυνότητα του δράστη.