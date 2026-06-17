Η Ναύπακτος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής

Ο Δήμος Ναυπακτίας, σε συνεργασία με τη Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου, διοργανώνει συναυλία κλασικής μουσικής με έργα μουσικής δωματίου, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, στις 20:30, στον Κήπο του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής, η Ναύπακτος συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή του πολιτισμού με μία ξεχωριστή μουσική βραδιά, αφιερωμένη στη διαχρονική αξία της μουσικής και την καλλιτεχνική δημιουργία. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, με έργα για σόλο πιάνο, πιάνο για τέσσερα χέρια, βιολί και πιάνο, φωνή και χορωδία, καθώς και χορωδιακά τραγούδια από τη Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου και την Παιδική-Νεανική Χορωδία Ναυπάκτου.

Στη συναυλία συμπράττουν αξιόλογοι και ταλαντούχοι μουσικοί από τη Ναύπακτο και την ευρύτερη περιοχή, αναδεικνύοντας τον πλούτο της μουσικής έκφρασης και τη δημιουργική παρουσία των ανθρώπων του τόπου μας.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής καθιερώθηκε στις 21 Ιουνίου 1982 στο Παρίσι, με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας, Ζακ Λανγκ, και εξελίχθηκε σε έναν θεσμό που ενώνει πόλεις και ανθρώπους μέσα από τη μουσική.

Συντελεστές:

Παναγιώτης Αννίνος

Ζιζή Κορκοντζέλου

Κατερίνα Κορκοντζέλου

Κατερίνα Κουτσογιάννη

Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου

Νένα Σύψα

Δημήτρης Τριανταφυλλίδης.

Συμμετέχουν η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου και η Παιδική-Νεανική Χορωδία Ναυπάκτου.

Διεύθυνση χορωδιών: Ελένη Παπαδοπούλου-Αραβαντινού.