Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε Ι.Χ. με μητέρα και παιδί και κρύφτηκε για να αποφύγει τον έλεγχο

Ποινή φυλάκισης δύο ετών και δέκα μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 57χρονο, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό του και αμέσως μετά έτρεξε να κρυφτεί σε κατάφυτη ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο Πανόραμα, όταν ο 57χρονος επιχείρησε να στρίψει, πατώντας διπλή διαχωριστική γραμμή, προκειμένου να εισέλθει σε βενζινάδικο.

Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που οδηγούσε γυναίκα και στο οποίο επέβαινε το τρίχρονο παιδί της. Μετά τη σύγκρουση, κατά το ίδιο κατηγορητήριο, απομακρύνθηκε πεζός από το σημείο και εντοπίστηκε κρυμμένος σε ρεματιά, σε απόσταση δεκάδων μέτρων. Η μέτρηση που ακολούθησε έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων (συγκέντρωση αλκοόλης 1,16 mg/l).

Απολογούμενος στο δικαστήριο ο ίδιος επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας, ενώ υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μόνο ένα ποτήρι κρασί. Αναφορικά με την εγκατάλειψη που του αποδίδεται, ισχυρίστηκε ότι έφυγε για να πιάσει τον σκύλο του που είχε βγει από το αυτοκίνητο μετά τη σύγκρουση, έχοντας πρόθεση να επιστρέψει.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος. Αποφασίστηκε, δε, να εκτίσει τέσσερις μήνες από την ποινή, χωρίς δυνατότητα μετατροπής της σε χρηματική, ωστόσο η έφεση που άσκησε ανέστειλε την εκτέλεσή της, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.