Σπ. Σκιαδαρέσης: Ξεχασμένα από την Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη τα χωριά της Αιγιάλειας

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές και ορεινές κοινότητες της Αιγιαλείας βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρου Ν. Σκιαδαρέση σε χωριά της ευρύτερης περιοχής του Αιγίου.

Κατά τις συναντήσεις με κατοίκους και τοπικούς φορείς, κυριάρχησαν οι αναφορές στην ερήμωση της υπαίθρου, την υποβάθμιση των χωριών και την έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων από την Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη, για έργα μικρής κλίμακας αλλά μεγάλης σημασίας για την καθημερινότητα και την παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη υλοποίησης μικρών αρδευτικών έργων και φραγμάτων, που μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος παραγωγής και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι άνθρωποι να παραμείνουν και να δραστηριοποιηθούν στον τόπο τους.

Ο κ. Σπύρος Σκιαδαρέσης, αφού ευχαρίστησε τον πρώην Αντινομάρχη Αχαΐας, Στάθη Σταθακόπουλο για την πρόσκληση, καθώς και τον πρόεδρο της ιστορικής Παναιγιάλειου Ένωσης Θανάση Σωτηρόπουλο για τη συμβολή τους στη διοργάνωση της συνάντησης, υπογράμμισε ότι η παράταξή του βρίσκεται διαρκώς δίπλα στις τοπικές κοινωνίες από την επόμενη κιόλας ημέρα των εκλογών.

«Η Αιγιαλεία αποτελεί έναν τόπο με τεράστιες δυνατότητες και ισχυρή αγροτική ταυτότητα. Αντί όμως να αξιοποιείται η δυναμική της, βλέπουμε να επικρατεί η αδιαφορία. Η μαύρη κορινθιακή σταφίδα “Βοστίτσα”, ένα προϊόν με ιδιαίτερη ιστορική και οικονομική αξία, χρειάζεται στήριξη και στρατηγικό σχεδιασμό. Το ίδιο ισχύει και για το ελαιόλαδο, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας για την περιοχή και την οικονομία της Περιφέρειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

«Χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει μέλλον για την περιφέρεια και τη χώρα. Οφείλουμε να δώσουμε ξανά ζωή στα χωριά μας και προοπτική στους ανθρώπους που επιμένουν να παράγουν και να δημιουργούν στον τόπο τους», σημείωσε.

Τον κ. Σκιαδαρέση συνόδευσαν ο γραμματέας της παράταξης Θανάσης Πυρρής, ο Γραμματέας της Τοπικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Αιγιαλείας, Γιώργος Γεωργόπουλος και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της παράταξης Νικόλαος Κάκκος.