Πέμη Ζούνη: «Ήμουν 11 ετών και δεν με άφησαν να πάω στην κηδεία του πατέρα μου- Ένιωσα θυμό»

Η Πέμη Ζούνη παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Rainbow Mermaids» και μίλησε για την απώλεια του πατέρα της σε ηλικία μόλις 11 ετών, περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες που βίωσε ως παιδί, αλλά και τα συναισθήματα θυμού και απώλειας που τη συνόδευσαν για χρόνια.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στον θάνατο του πατέρα της και στο πώς ένα παιδί αντιλαμβάνεται μια τέτοια απώλεια: «Ο μπαμπάς μου πέθανε όταν ήμουν 11 ετών», είπε αρχικά και, όταν ρωτήθηκε εάν ένα παιδί μπορεί να καταλάβει την απώλεια αυτή, απάντησε: «Το καταλαβαίνει απολύτως και μάλιστα ήμουν η μεγάλη που έπρεπε να στηρίξει τη μικρή και τη μητέρα μου που είχε μεγάλο θέμα. Ασχολιόμουν με το τι θα γίνει και με το ότι έπρεπε να στηρίξω γιατί ήμουν η μεγάλη, ενώ δεν ήμουν και πολύ μεγάλη. Ευτυχώς είχαμε τη γιαγιά μου και τον παππού μου που στάθηκαν εκεί, πάντα».

Η ίδια εξήγησε πως οι αναμνήσεις της από τον πατέρα της είναι περιορισμένες, καθώς εκείνος έλειπε συχνά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ενώ προσπάθησε να διατηρήσει όσα είχαν ζήσει μαζί: «Επειδή δεν τον ζούσαμε τον μπαμπά πολύ, γιατί έλειπε συνέχεια, είχε δουλειές, προσπάθησα να κρατήσω με πανικό σχεδόν τις μνήμες που είχα, τις λίγες συζητήσεις που κάναμε και μετά άρχισε να γράφει η απώλεια, μεγαλώνοντας».

Παράλληλα, περιέγραψε το σοκ της απώλειας αλλά και τον θυμό που ένιωσε επειδή δεν της επέτρεψαν να παραστεί στην κηδεία του πατέρα της λόγω ηλικίας: «Εκείνη τη στιγμή ήταν ξάφνιασμα, ήταν λίγο σοκ, ήταν λίγος θυμός γιατί δεν με πήραν στην κηδεία επειδή ήμουν μικρή. Κάπως μετά τα διαχειρίστηκα. Λέω κρίμα, γιατί ήταν ευφυέστατος άνθρωπος και δεν πρόλαβε να με δει, να μου κάνει παρατηρήσεις στη δουλειά ή να πούμε καμία σοβαρή κουβέντα».

Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι η απώλεια άρχισε να γίνεται πιο έντονα αντιληπτή όσο περνούσαν τα χρόνια, ενώ τότε είχε την αίσθηση ότι έπρεπε να σταθεί δυνατή για την οικογένειά της: «Το καταλαβαίνει απολύτως και μάλιστα ήμουν η μεγάλη που έπρεπε να στηρίξει τη μικρή και τη μητέρα μου που είχε μεγάλο θέμα».

Στο ίδιο vidcast, η Πέμη Ζούνη μίλησε και για τις επαγγελματικές της εμπειρίες και ειδικότερα για τις ερωτικές σκηνές με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, τις οποίες περιέγραψε με χιούμορ: «Οι ερωτικές σκηνές με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη ήταν στα πρόθυρα της διάσεισης. Ήταν δύσκολες αυτές οι σκηνές».

Αναφερόμενη γενικότερα στη διαδικασία τέτοιων γυρισμάτων και στη σημασία της χημείας μεταξύ των ηθοποιών, σημείωσε: «Αν δεν κολλάει, από νωρίς πρέπει να φεύγεις. Δεν το δοκιμάζεις και μετά λες "γεια". Εγώ τουλάχιστον στην πρόταση πάνω βλέπω. Γιατί δεν θα βγει καλό αν δεν υπάρχει στοιχειωδώς η άνεση της επαφής και μία ασφάλεια».