Μύκονος: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την Ιταλίδα εργαζόμενη της Prada

Θλίψη στην Ιταλία προκαλεί ο θάνατος της 37χρονης Σάρα, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο, μόλις μία εβδομάδα πριν από τον γάμο της.

Η 37χρονη, μητέρα ενός τρίχρονου κοριτσιού, είχε ταξιδέψει από την Ιταλία στο «νησί των ανέμων» για το μπάτσελορ πάρτι της, μαζί με στενές φίλες της.

Το μοιραίο τροχαίο

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (15/6) στην επαρχιακή οδό από τη Χώρα προς Άνω Μερά, στην περιοχή της Αργύραινας. Το όχημα στο οποίο επέβαινε η 37χρονη με την παρέα της φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Την ίδια στιγμή, ένα μπλε αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός Μυκονιάτης κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση.

Μάρτυρας περιέγραψε στο MEGA τη στιγμή του δυστυχήματος: «Ήταν τρία κορίτσια και ο άντρας που οδηγούσε. Ανέβαινε προς τα πάνω, μία ανηφόρα και σταματάει σε ένα λοφάκι εδώ πέρα και πάει να κάνει αναστροφή. Και το άλλο τ’ αμάξι από κάτω που ερχότανε το “στούκαρε”. Πάει να κάνει αναστροφή, που απαγορεύεται βέβαια αυτό, ο άλλος από κάτω έρχεται με φόρα και “στούκαρε”».

Η 37χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η φίλη της που καθόταν μαζί της στο πίσω κάθισμα, υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. «Ακούω ένα “μπαμ”, λες κι έσκασε βόμβα, δηλαδή έτσι το ακούσαμε εμείς εδώ πέρα. Τρέξαμε έξω. Εγώ τα έβλεπα τα κορίτσια, ήτανε μέσα στα αίματα. Οι δύο κοπέλες δεν είχανε καθόλου αισθήσεις. Καλέσαμε το 112. Σχετικά γρήγορα ήρθε, γιατί δίπλα είναι εδώ το Κέντρο Υγείας», πρόσθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Θρήνος στην Ιταλία και στην Prada

Ο γάμος της 37χρονης ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 20 Ιουνίου σε ένα ειδυλλιακό σημείο της Τοσκάνης. Μία εβδομάδα πριν παντρευτεί τον σύντροφό της Λούκα, με τον οποίο είχαν αποκτήσει ένα κοριτσάκι, η Σάρα ταξίδεψε στη Μύκονο για να γιορτάσει το τέλος της εργένικης ζωής της.

Η είδηση του θανάτου της έγινε πρωτοσέλιδο στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, που καλύπτουν εκτενώς την τραγωδία, περιγράφοντας πώς ένα χαρούμενο ταξίδι μετατράπηκε σε δράμα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο ξαφνικός χαμός της έχει συγκλονίσει όχι μόνο τη γενέτειρά της αλλά και την οικογένεια της Prada, καθώς η 37χρονη εργαζόταν επί σειρά ετών στο εργοστάσιο του οίκου στην Τοσκάνη.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.