Λόγγος: Μαρτυρία για την άγρια δολοφονία- «Ο Ιταλός είχε συνεργό»-ΒΙΝΤΕΟ

Σίγουρος ότι υπήρξε και συνεργός στη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγιαλείας εμφανίζεται ένας φίλος της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε μαχαιρωμένη στο σπίτι της δίπλα στο άψυχο σώμα του 26χρονου γιου της που δέχτηκε εκτός από μαχαιριές και μια σφαίρα στο κεφάλι.

Εννέα μέρες μετά το διπλό έγκλημα, οι στενοί συγγενείς μάνας και γιου που δολοφονήθηκαν, δήλωσαν το πρωί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του Ιταλού κατηγορούμενου. Ο φίλος του, που ειδοποιήθηκε μετά το έγκλημα, δεν έχει δώσει ακόμα συμπληρωματική κατάθεση.

«Ο άνθρωπος το είχε προσχεδιάσει. Πίστευε ότι ο Ολύμπιος του έπαιρνε τη σχέση μακριά», λέει στο MEGA. Σύμφωνα με την μαρτυρία του, η 54χρονη το τελευταίο διάστημα έδειχνε καταβεβλημένη. Φαινόταν πως κάτι την απασχολούσε χωρίς ωστόσο να μιλήσει για αυτές τις σκέψεις στους κοντινούς της ανθρώπους.

Τα ερωτήματα πολλά. Πώς είναι δυνατόν ο 65χρονος που κοιμόταν το μοιραίο βράδυ στο σαλόνι του σπιτιού να μην άκουσε τίποτα από το διπλό φονικό που συντελέστηκε στο διπλανό δωμάτιο;

Επιπλέον, ο χώρος – σύμφωνα με την αστυνομία- είχε καθαριστεί επιμελώς αλλά περιέργως στο σπίτι δεν βρέθηκαν ούτε κουβάς ούτε σφουγγαρίστρα. Οι αστυνομικοί είναι βέβαιοι πως ο χώρος του εγκλήματος αλλοιώθηκε και πως ο δράστης ξεφορτώθηκε τα υλικά που χρησιμοποίησε.

Ο Ιταλός, αν και ζούσε στην Ελλάδα για τουλάχιστον μια 15ετία, είχε λίγες κοινωνικές επαφές. Μάλιστα, ο οικογενειακός φίλος θυμάται τον 65χρονο να κάνει παρέα με ένα μόνο άτομο, το οποίο όμως δεν έχει ξαναδεί μετά το διπλό φονικό. «Ένας φίλος Ιταλού που τους έβλεπα κάθε μέρα μαζί, δεν ήρθε καν να ανάψει κερί εδώ», λέει.

Πληροφορίες ότι έχουν εντοπίσει μία φιγούρα

Οι έρευνες συνεχίζονται με την ΕΛ.ΑΣ να προσπαθεί να συνθέσει τα κομμάτια του παζλ της πολύκροτης αυτής υπόθεσης. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ήδη και εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό κοντά από το σπίτι όπου έγινε το διπλό φονικό.