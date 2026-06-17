Σοκ από την κατάθεση της ιατροδικαστή: Το μικρό σώμα του 3χρονου Άγγελου έφερε 32 τραύματα

Με τις καταθέσεις της αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιατροδικαστικής Έλενας Κρανιώτη και της Καθηγήτριας Παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρίας Ραϊσάκη συνεχίστηκε η ακροαματική διαδικασία για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του 3χρονου Άγγελου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.

Η εξέταση των δύο ειδικών είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς, η έδρα του δικαστηρίου έκανε δεκτό το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορουμένου, Βασίλη Νουλέζα, για την κλήση τους ως μαρτύρων. Πρώτη κατέθεσε η Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας Μαρία Ραϊσάκη, η οποία επισήμανε ότι η Ομάδα Εργασίας Παιδικής Κακοποίησης μέσω απεικονίσεων μελέτησε τρεις αξονικές εγκεφάλου του μικρού Άγγελου.

Όπως ανέφερε, η πιο σοβαρή ήταν η πρώτη, που διενεργήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2025, μετά τη διασωλήνωση του παιδιού. Η καθηγήτρια τόνισε, ότι τα απεικονιστικά ευρήματα παραπέμπουν σε «κάκωση ισχυρής βίας», προερχόμενη από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, όπως ανακίνηση-τράνταγμα ή συνδυασμό αυτών. «Οπωσδήποτε έχουμε πλήξη και πιθανότατα έχουμε και ανακκίνηση-τράνταγμα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν το αιμάτωμα θα μπορούσε να προκληθεί από το τράνταγμα, που φέρεται να έκανε ο 44χρονος στον Άγγελο, όταν το παιδί λιποθύμησε, η μάρτυρας απάντησε: «Δίνω ελάχιστες πιθανότητες έως μηδέν». Η κ. Ραϊσάκη εξήγησε, ότι τα ευρήματα συνάδουν με την εκδοχή της κακοποίησης, καθώς ο μικρός έφερε και κάταγμα στο μετακάρπιο, που παραπέμπει σε τραυματισμό προγενέστερου χρόνου. Επισήμανε επίσης πως το ταρακούνημα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο, αφού προκαλεί άπνοια, κάτι που αποτελεί «κόκκινη σημαία για κακοποίηση».

Κατά την εκτίμησή της, οι οξείες κακώσεις προκλήθηκαν σε ένα και μόνο συμβάν, χρονικά από λίγες ώρες έως 24 ώρες πριν από τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο. Το κάταγμα στο μετακάρπιο, ωστόσο, είχε συμβεί 10 έως 42 ημέρες νωρίτερα.

Η κατάθεση της ιατροδικαστού Έλενας Κρανιώτη

Στη συνέχεια κατέθεσε η αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής Έλενα Κρανιώτη, η οποία υποστήριξε ότι οι κακώσεις του παιδιού οφείλονται σε «πλήξη από θλων όργανο».

Όπως ανέφερε, το παιδί έφερε συνολικά 32 τραύματα στο κεφάλι και το σώμα, τα οποία παραπέμπουν σε συστηματική παιδική κακοποίηση και αμέλεια. Τα τραύματα αυτά χρονολογούνται σε 5-6 διαφορετικές φάσεις, με το παλαιότερο να τοποθετείται περίπου δύο μήνες πριν από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Η ιατροδικαστής εκτίμησε ότι η πλήξη στο κεφάλι συνέβη λίγα λεπτά έως μερικές ώρες πριν τη διακομιδή, και θα μπορούσε να έχει προκληθεί από οποιοδήποτε μη αιχμηρό αντικείμενο, όπως πάτωμα, ρόπαλο, ξύλο ή βιβλίο.

Αναφερόμενη στα υπόλοιπα τραύματα, έκανε λόγο για υπονύχια αιματώματα και εγκαύματα που συνάδουν με καραμπινάτη περίπτωση κακοποίησης. Όπως είπε, τα εγκαύματα είχαν προκληθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και δεν έμοιαζαν με εκείνα που προκαλούνται από τυχαίο ατύχημα.

Για τα τραύματα στην περιγεννητική περιοχή, η κ. Κρανιώτη εκτίμησε ότι πιθανώς προήλθαν από επαφή με τσιγάρο. Επίσης, έκανε αναφορά στο έγκαυμα στο πόδι του παιδιού, το οποίο είχε επιμολυνθεί.

Η ίδια σημείωσε ότι το κάταγμα στον καρπό ήταν ιδιαίτερα επώδυνο και θα έπρεπε να είχε οδηγήσει σε άμεση μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Σε ερώτηση για τον μηχανισμό της πλήξης στο κεφάλι, διευκρίνισε ότι δεν προήλθε από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς δεν υπήρχε σχετικό αποτύπωμα.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της ιατροδικαστού σημειώθηκαν στιγμές έντασης ανάμεσα στην ίδια και τον συνήγορο υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορουμένου.

Αδιαθεσία του κατηγορουμένου και αποχώρηση από την αίθουσα

Νωρίτερα, με την έναρξη της δίκης, ο συνήγορος του 44χρονου ενημέρωσε το δικαστήριο ότι ο εντολέας του αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Λίγο αργότερα, ο κατηγορούμενος αποχώρησε από την αίθουσα και επέστρεψε στις φυλακές έως ότου μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο εδώλιο του ΜΟΔ Ηρακλείου κάθονται η 27χρονη μητέρα και ο 44χρονος τότε σύντροφός της, Χρήστος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν έχουν καμία επικοινωνία μεταξύ τους και αλληλοκατηγορούνται για τα περιστατικά κακοποίησης του παιδιού.

Η 27χρονη Ελευθερία φέρεται να είχε βγει για λίγο από το σπίτι το πρωινό της μοιραίας Κυριακής για να αγοράσει καφέ, όπως υποστηρίζει. Ο 44χρονος, από την πλευρά του, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στην κουζίνα όταν άκουσε ένα «ντουκ» και είδε τον Άγγελο λιπόθυμο, καλώντας αμέσως σε βοήθεια.