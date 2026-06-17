σπιράλ: Συνάντηση Πέτρου Ψωμά με τον Δήμαρχο Ιθάκης

Στην Ιθάκη βρέθηκε ο Πέτρος Ψωμάς, όπου και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο του νησιού, Διονύση Στανίτσα.

"Η συνάντηση εντάσσεται στον κύκλο επαφών του επικεφαλής του σπιράλ με επιτυχημένους δημάρχους ανά την Ελλάδα, με στόχο την καταγραφή καλών αυτοδιοικητικών πρακτικών και τη συζήτηση περί δημοτικών θεμάτων και προβλημάτων με έμπειρους αυτοδιοικητικούς" αναφέρεισ ανακοίνωσή του, το σπιράλ.

Και προσθέτει: "Ο Διονύσης Στανίτσας εκλέγεται δήμαρχος στο νησί από το 2014 και έκτοτε αγωνίζεται με στόχο να διευκολύνει τη ζωή κατοίκων και επισκεπτών, να προάγει την τοπική κοινωνία και να λειτουργεί με ανοιχτοσύνη και εξωστρέφεια υπέρ της Ιθάκης και των δημοτών της. Πρόκειται για έναν σύγχρονο, ιδιαίτερα δραστήριο δήμαρχο, διεκδικητικό με αποτελέσματα, που δουλεύει ακούραστα για τον τόπο του χωρίς πολιτικές αγκυλώσεις και επιλέγει την οδό της συνεννόησης με τα κέντρα αποφάσεων και όχι αδιέξοδες συγκρουσιακές τακτικές.

Τελευταία, εκτός από την ενασχόλησή του με σοβαρά τοπικά θέματα καθημερινότητας -όπως η αφαλάτωση του νερού και τεχνικά έργα στο νησί- έχει προχωρήσει σε καινοτόμες και φιλόδοξες κινήσεις, ενώ πιστώνεται την τουριστική ανάπτυξη της Ιθάκης, την άνθηση της τοπικής οικονομίας σε δύσκολους καιρούς καθώς και εντυπωσιακές πρωτοβουλίες στον τομέα του πολιτισμού.

Οι δύο αυτοδιοικητικοί μοιράστηκαν προβληματισμούς επί σειράς ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των σύγχρονων δήμων, στην εποχή της υποχρηματοδότησης και της δυναμικής εμφάνισης νέων δεδομένων, όπως το νέο αυτοδιοικητικό πλαίσιο και ο ερχομός της τεχνητής νοημοσύνης.

Πέτρος Ψωμάς και Διονύσης Στανίτσας συμφώνησαν πως η διοίκηση ενός δήμου σήμερα δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε πνεύμα συνεργασίας με τοπικούς θεσμούς και φορείς, συλλογικότητες, δημότες, ακόμα και άλλες αντιπολιτευτικές φωνές. Μοιράστηκαν εξάλλου την κοινή τους πεποίθηση πως τα τεκμηριωμένα αιτήματα προς τις πηγές χρηματοδότησης μπορούν να φέρνουν στους τόπους τους κονδύλια, εργαλεία, επενδύσεις και κατ’ επέκταση πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία.

Οι επαφές του Πέτρου Ψωμά ανά την Ελλάδα θα ενταθούν στην πορεία προς τις δημοτικές εκλογές του 2028, πάντα με στόχευση την ενδυνάμωση του δικτύου που επί χρόνια συντηρεί, την απόκτηση φρέσκιας γνώσης επί των δημοτικών και την περαιτέρω μελέτη του αυτοδιοικητικού γίγνεσθαι της χώρας που διαρκώς διαμορφώνεται και ραγδαία επικαιροποιείται".