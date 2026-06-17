Θλίψη για τον 56χρονο Χρήστο Τσούνη που κατέρρευσε στου Ταραμπούρα- Το τελευταίο «αντίο» την Πέμπτη

Η κηδεία του 56χρονου Χρήστου Τσούνη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Ταραμπούρα, θα τελεστεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στις 5:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κράλι Ωλενίας.

Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ περπατούσε στην οδό Φιλίππου Ολυμπιάδος, λίγο μετά τις 19:00, χάνοντας τις αισθήσεις του και πέφτοντας στο πεζοδρόμιο. Περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, ενώ σύντομα έφτασε δικυκλιστής διασώστης και ακολούθησε κινητή μονάδα. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, καθώς ο άνδρας είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον σώσουν.

Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, η οποία θα τον αποχαιρετήσει την Πέμπτη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κράλι Ωλενίας.