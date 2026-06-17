Το «θρίλερ» με τους μυστηριώδεις θανάτους επιστημόνων στις ΗΠΑ δεν έχει τέλος

Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από τον μυστηριώδη θάνατο της Μελίσα Κασίας, διοικητικής υπαλλήλου του Εθνικού Εργαστηρίου του Λος Άλαμος, η οποία εξαφανίστηκε στις 26 Ιουνίου 2025 στο Νέο Μεξικό.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν εντοπίστηκε βλήμα στο κρανίο της, γεγονός που εγείρει νέα ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου της.

Τα σκελετικά λείψανα της Κασίας βρέθηκαν στις 28 Μαΐου στο Εθνικό Δάσος Κάρσον, δίπλα σε ένα πιστόλι που, όπως υποστηρίζει η οικογένειά της, δεν της ανήκε. Παρότι ορισμένοι ειδικοί έκαναν λόγο για πιθανή αυτοκτονία, η αστυνομία του Νέου Μεξικού αποκάλυψε ότι η αξονική τομογραφία δεν έδειξε την ύπαρξη σφαίρας, στοιχείο που περιπλέκει περαιτέρω την υπόθεση.

Σε δηλώσεις τους στη Daily Mail, οι αρμόδιες αρχές ανέφεραν ότι «η αρχική αξονική τομογραφία δεν αποκάλυψε την ύπαρξη βλημάτων στο κρανίο», επιβεβαιώνοντας πως δεν βρέθηκαν σφαίρες στα ευρήματα. Το στοιχείο αυτό, ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τραύματος από πυροβολισμό.

Ο πρώην πράκτορας του FBI, Μπεν Χάνσεν, που έχει εξετάσει την υπόθεση, δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος πως πρόκειται για δολοφονία. Μιλώντας στο podcast Brian Entin Investigates, σημείωσε: «Από όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπόθεση είναι εξαιρετικά ύποπτη. Δεν μπορώ να δώσω ποσοστό, αλλά το βλέπω περισσότερο ως 80% εγκληματική ενέργεια παρά ως περίπτωση κάποιου που βρισκόταν σε κατάθλιψη».

Οι θεωρίες του πρώην πράκτορα του FBI

Ο Χάνσεν υποστήριξε ότι η Κασίας ενδέχεται να έπεσε θύμα προηγμένης τεχνολογίας, αναφερόμενος σε όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας που εκπέμπουν μικροκυματική ακτινοβολία ή φορτισμένα σωματίδια. Ανέφερε ότι τέτοιου είδους τεχνολογίες θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τόσο τον θάνατό της όσο και την απόφασή της να απομακρυνθεί από την οικογένειά της.

Επικαλέστηκε ακόμη την τεχνολογία «voice-to-skull», η οποία, όπως είπε, μπορεί να μεταδίδει φωνές απευθείας στο κεφάλι ενός ανθρώπου, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση θεϊκών εντολών – κάτι που χαρακτήρισε μορφή πλύσης εγκεφάλου. Παράλληλα, έκανε λόγο για ηχητικά κύματα χαμηλής συχνότητας που προκαλούν φόβο ή αίσθηση παρακολούθησης.

Ο πρώην πράκτορας αναφέρθηκε επίσης σε όπλα που προκαλούν το λεγόμενο «Σύνδρομο της Αβάνας», το οποίο έχει συνδεθεί με ανεξήγητα συμπτώματα – από πίεση στο κεφάλι και ίλιγγο έως προβλήματα μνήμης και ισορροπίας. «Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας απέκτησε μια παρόμοια συσκευή από τη μαύρη αγορά, πιθανώς ρωσικής προέλευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χάνσεν πρόσθεσε: «Και αν αυτό είναι δυνατό, τότε ίσως ξένοι αντίπαλοι να στοχοποιούν στρατιωτικούς, εργολάβους ή υπαλλήλους των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας κάποιο νέο είδος όπλου».

Η ημέρα της εξαφάνισης

Ο Χάνσεν χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Κασίας το πρωί της εξαφάνισής της «εκτός χαρακτήρα», σημειώνοντας ότι η 53χρονη επηρεάστηκε από κάποιον εξωτερικό παράγοντα. Εκείνη την ημέρα άφησε τον σύζυγό της, Μαρκ Κασίας, στο εργαστήριο του Λος Άλαμος και είπε πως θα επέστρεφε σπίτι επειδή είχε ξεχάσει την κάρτα πρόσβασης.

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, είχε μαζί της την κάρτα, καθώς χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να περάσει τα σημεία ελέγχου. Αργότερα, η κόρη της, Σιέρα, είπε ότι η μητέρα της την επισκέφθηκε στη δουλειά της, αφήνοντάς της ένα σάντουιτς, προτού πει πως θα δούλευε από το σπίτι.

Η οικογένεια βρήκε αργότερα στο σπίτι και τα δύο τηλέφωνά της, με όλα τα δεδομένα διαγραμμένα. Κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν τελευταία φορά να περπατά μόνη της στην οδό State Road 518, χωρίς προσωπικά αντικείμενα.

«Πιστεύω ότι υπήρξε κάποια εξωτερική επιρροή και όχι απαραίτητα όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας, αλλά επιρροή από ξένο αντίπαλο», δήλωσε ο Χάνσεν. «Η άλλη πιθανότητα είναι ότι παρασύρθηκε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συμπεριφορά δείχνει ότι τα άτομα πίστευαν πως θα επέστρεφαν».

Δικαστική διαμάχη και άλλες υποθέσεις

Ο Χάνσεν συνέδεσε την υπόθεση με άλλες μυστηριώδεις εξαφανίσεις επιστημόνων στις ΗΠΑ, που σχετίζονταν με διαβαθμισμένα προγράμματα. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια της Κασίας βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με ιδιωτικό ερευνητή, τον Τόμας ΜακΝάλι, τον οποίο κατηγορεί για παρενόχληση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Μαρκ Κασίας έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του, ενώ ο ΜακΝάλι είχε δηλώσει στη Daily Mail ότι ο θάνατος της Κασίας δεν συνδέεται με απόρρητα μυστικά του εργαστηρίου. «Η προσοχή θα έπρεπε να επικεντρώνεται στο γεγονός ότι μια 53χρονη γυναίκα αγνοείται και έχει μια οικογένεια που την αγαπά», είχε πει, κατηγορώντας τον σύζυγό της για αδιαφορία.

Η κόρη της Κασίας, Σιέρα, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί οικογενειακών εντάσεων, δηλώνοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι αρχές του Νέου Μεξικού δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα την αιτία θανάτου της Μελίσα Κασίας.