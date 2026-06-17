Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 18 έως και 24-6-2026

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας περιλαμβάνονται το "How to Make a Killing" με τον Γκλεν Πάουελ και το φιλμ τρόμου "Εμμονή" που "σκίζει" στο box office στο εξωτερικό

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα την εβδομάδα από 18 έως και 24 Ιουνίου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 2 στις 18.20 και στις 20.40 "Θανάσιμα Πλούσιος-How to Make a Killing" Μαύρη κωμωδίας/θρίλερ Αμερικανικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία του John Patton Ford, που απ'όσο διαβάσαμε, έχει εμπνευστεί από το Βρετανικό φιλμ του 1949 British "Kind Hearts and Coronets" του Robert Hamer και του John Dighton. Στο φιλμ πρωταγωνιστεί ο γοητευτικός Αμερικανός ηθοποιός Glen Powell. Αποκηρυγμένος από τη γέννησή του από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Μπέκετ Ρέντφελοου δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του, όσοι συγγενείς κι αν σταθούν εμπόδιο στο δρόμο του. Σκηνοθεσία: John Patton Ford. Εκτός του 37χρονου Glen Powell, παίζουν η Margaret Qualley & ο Ed Harris, ο Τόφερ Γκρέις και οι Jessica Henwick, Bill Camp, Zach Woods. Διάρκεια: 105 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Η ταινία έχει ήδη βγει στη Βόρειο Αμερική και έχει ξεπεράσει σε εισπράξεις τς 21 εκατ. δολάρια. Ο Γκλεν Πάουελ έχει παίξει στο πλάι του σούπερ σταρ Τομ Κρουζα στο "Top Gun: Maverick" το 2022. Πέρυσι τον είδαμε στην περιπέτεια "Ο Άτρωτος". Η 31χρονη Margaret Qualley είναι κόρη της γνωστής ηθοποιού Άντι Μακ Ντάουελ και το 2024 συμπρωταγωνίστησε με την Ντέμι Μουρ στην ταινία "The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης".

Aίθουσα 3 στις 17.40 Πέμπτη με Κυριακή, και στις 20.00 και 22.20 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 20.50 καθημερινά και στις 23.10 Πέμπτη με Σάββατο και την Τετάρτη, Αίθουσα 5 στις 21.40 καθημερινά "Obsession-Εμμονή" Αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ένας νεαρός άντρας κάνει μία μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρο του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα. Διάρκεια: 108 λεπτά. Κατηγορία: Τρόμου. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026 Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 109 λεπτά. Σκηνοθεσία: Curry Barker. Ηθοποιοί: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson. Καταλληλότητα: Κ18. Η ταινία έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 290,3 εκατ. δολαρίων.

Αίθουσα 8 στις 22.40 καθημερινά "Leviticus" Από τους παραγωγούς των ταινιών "Talk to Me" και "The Babadook", έρχεται ένα καθηλωτικό horror φιλμ από την Αυστραλία, που συνδυάζει τρόμο, ένταση, μυστήριο και ρομαντισμό εξερευνώντας τις πιο βαθιές επιθυμίες και τους σκοτεινούς ανθρώπινους φόβους. Σε μία μικρή και απομονωμένη πόλη της Αυστραλίας, δύο έφηβοι, ο Ναΐμ και ο Ράιν, πρέπει να ξεφύγουν από μια βίαιη, αόρατη δύναμη, που παίρνει τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο - ο ένας τον άλλον. Το καστ συμπληρώνει η Μία Βασικόβσκα που υποδύεται τη συναισθηματικά ανώριμη μητέρα του Ναΐμ. Καταλληλότητα: Κ15. Διάρκεια: 88 λεπτά. Κατηγορία: Τρόμου, ρομαντική. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026 Σκηνοθεσία: Adrian Chiarella. Παίζουν οι Joe Bird, Stacy Clausen, Jeremy Blewitt, Ewen Leslie, Davida McKenzie, Nicholas Hope, Zamira Newman και Mia Wasikowska.

Aίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 17.00 Πέμπτη με Κυριακή, και στις 19.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 17.30 Πέμπτη με Κυριακή, και στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 18.10 καθημερινά (με υπότιτλους), Αίθουσα 4 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Toy Story 5" Ταινία κινουμένων σχεδίων σε παραγωγή από την Pixar Animation Studios και διανομή από τη Walt Disney Pictures. Τα πολυαγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν, και αυτή τη φορά ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Bonnie.

Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο; Σκηνοθεσία: McKenna Harris και Andrew Stanton. Σενάριο: Άντριου Στάντον Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια δανείζουν και πάλι τις φωνές τους οι Τομ Χανκς, Τιμ Aλεν, Τζόαν Κιούζακ. Διάρκεια: 102 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026. Διανομή από την Feelgood. *Η ταινία περιλαμβάνει το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You», από την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και πρωτότυπη μουσική από τον βραβευμένο με Όσκαρ Ράντι Νιούμαν, ο οποίος επιστρέφει για να συνθέσει τη μουσική της πέμπτης ταινίας Toy Story.

Αίθουσα 1 στις 20.30 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 22.00 καθημερινά "Disclosure Day - Ημέρα Αποκάλυψης" Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης. Καταλληλότητα: Κ12 Κατηγορία: Επιστημονική φανατσία Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10/6/2026. Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Steven Spielberg. Παίζουν οι ηθοποιοί: Colin Firth, Eve Hewson, Wyatt Russell, Josh O'Connor, Colman Domingo, Jim Parrack, Emily Blunt. Διάρκεια: 145 λεπτά. Το "Disclosure Day" που έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 12/6 συγκεντρώνει στο rotten tomatoes, ποσοστό 85%. Η ταινία έχει κάνει στο ξεκίνημα της εισπράξεις 98,1 εκατ. δολαρίων. Στο ελληνικό box office, πήρε πρωτιά με 33.511 εισιτήρια σύμφωνα με τον πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 8 στις 20.20 καθημερινά "Backrooms" Αμερικανικής παραγωγής ταινία επιστημονικής φαντασίας τρόμου του 2026, σε σκηνοθεσία του Kane Parsons, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο μεγάλου μήκους, και σενάριο του Will Soodik που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ. Μια παράξενη πόρτα εμφανίζεται στο υπόγειο μιας έκθεσης επίπλων. Αφότου ο ασθενής μιας θεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια διάσταση πέρα από την πραγματικότητα, εκείνη πρέπει να εισέλθει στο άγνωστο για να τον σώσει. Η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου για τη Gen Z, βασισμένη στο viral φαινόμενο του διαδικτύου, με την υπογραφή της εταιρείας A24. Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός άνδρα οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων, κιτρινωπών χώρων- τα λεγόμενα “Backrooms” – ένα αλλόκοτο παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταρρέουν. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 105 λεπτά Κατηγορία: Ψυχολογικό θρίλερ, επιστημονική φαντασία. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28/5/2026. Σκηνοθεσία: Kane Parsons. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett. Η ταινία έχει φτάσει μέχρι στιγμής σε εισπράξεις στο εξωτερικό τα 250 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το «Backrooms» έχει κόψει έως & τις 14 Ιουνίου 2026, 74.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 2 στις 23.00 καθημερινά "Scary Movie" Κωμωδία τρόμου Αμερικανικής παραγωγής 2026. Είκοσι έξι χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο («Ghostface»), οι Βασικοί Τέσσερις βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής. Οι Marlon Wayans («Shorty»), Shawn Wayans («Ray»), Anna Faris («Cindy») και Regina Hall («Brenda») ξανασυνεργάζονται στην ταινία Scary Movie και μαζί με τους αγαπημένους χαρακτήρες που επιστρέφουν, έρχονται και νέα πρόσωπα για να καταστρέψουν reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off, elevated horror, origin stories, οτιδήποτε περιέχει τη λέξη «κληρονομιά» και κάθε «τελικό κεφάλαιο» που σίγουρα δεν είναι τελικό. Τίποτα δεν είναι ιερό. Κανένα κλισέ δεν επιβιώνει. Όλα τα όρια ξεπερνιούνται. Οι Wayans επιστρέφουν για να ακυρώσουν την κουλτούρα της ακύρωσης. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 94 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3/6/2026. Διανομή: Feelgood. Σκηνοθεσία: Michael Tiddes. Ηθοποιοί: Shawn Wayans, Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Lochlyn Munro, Anna Faris, Marlon Wayans, Regina Hall. Οι εισπράξεις του νέου Scary Movie στο εξωτερικό ήδη έχουν φτάσει τα 174,5 εκατ. δολάρια ενώ στη χώρα μας η αστεία ταινία, παρωδία τρόμου σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής κοντεύει τα 50.000 εισιτήρια.