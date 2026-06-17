Μέρλιν, η πάπια: Η πιο απρόσμενη μασκότ του Μουντιάλ 2026- ΒΙΝΤΕΟ

Μία κατοικίδια πάπια με το όνομα «Μέρλιν» έχει εξελιχθεί σε απρόσμενο πρωταγωνιστή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κερδίζοντας τη συμπάθεια των φιλάθλων στους δρόμους της πόλης του Μεξικό.

Φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Μεξικό, γνωστής και ως «El Tri», ο Μέρλιν έχει γίνει αγαπητό πρόσωπο της διοργάνωσης, καθώς η ποδοσφαιρική φρενίτιδα κορυφώνεται στη μεξικανική πρωτεύουσα.

Ο πάπιος ανήκει στη μικροπωλήτρια Καρλά Ιβέτ Γκόμες και στον γιο της Κρίστιαν. Η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε έπειτα από ένα τυχαίο περιστατικό στη λεωφόρο Reforma, όταν βίντεο που τον έδειχνε να «προβλέπει» νίκη του Μεξικού έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, ο Μέρλιν φαίνεται να επιλέγει με το ράμφος του τη σημαία του Μεξικού αντί εκείνης της Νότιας Κορέα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους, οι οποίοι έσπευσαν να τον ανακηρύξουν ανεπίσημη μασκότ της ομάδας.

Η Καρλά Γκόμες, που αυτοαποκαλείται «η μαμά του Μέρλιν», δήλωσε στο Reuters ότι η απήχηση του πτηνού ήταν εντελώς απροσδόκητη.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος τον έχει αγκαλιάσει με τόση αγάπη. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα γινόταν τόσο γνωστός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται, ο Μέρλιν εξακολουθεί να προσελκύει τα βλέμματα περαστικών και φιλάθλων, αποδεικνύοντας ότι οι πιο απρόσμενοι πρωταγωνιστές είναι συχνά εκείνοι που κλέβουν την παράσταση.