Αίγιο: Εκδήλωση το Σάββατο 20-6 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, απευθύνεται πρόσκληση από τον Δήμο Αιγιαλείας στο κοινό να παρακολουθήσει μια ξεχωριστή όπως αναμένεται, μουσική βραδιά που εμπνέει και ενώνει μικρούς και μεγάλους.

Τα παιδιά του τμήματος “Μουσικά παραμύθια” του Δήμου Αιγιαλείας θα παρουσιάσουν ένα πρωτότυπο μουσικό παραμύθι, όπου με φαντασία και κέφι θα ζωντανέψουν τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας.

Στη συνέχεια η Δημοτική Παιδική- Νεανική χορωδία Αιγιαλείας θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια κάνοντας ένα ταξίδι που ξεκινάει από την Ελλάδα και φτάνει μέχρι τη διεθνή μουσική σκηνή.

Μια βραδιά γεμάτη μουσική και νεανική δημιουργικότητα που θα χαρούμε να απολαύσετε μαζί μας το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στις 21:00 στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο. Σας περιμένουμε!, αναφέρει η πρόσκληση - ανακοίνωση του Δήμου Αιγιαλείας.